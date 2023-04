Pioli: «Il possesso palla non mi interessa. Contano la posizione in campo, i tiri, le occasioni» 

A L’equipe: «Non mi lascio mai condizionare dal risultato delle partite come fanno gli esperti del lunedì. Se pensi solo al risultato non progredisci».

L’Equipe intervista l’allenatore del Milan, Stefano Pioli. Stasera i rossoneri affronteranno il Napoli nella partita di andata dei quarti di Champions League, a San Siro. Sono undici anni che il Milan non gioca i quarti. A Pioli viene chiesto che effetto gli fa.

«Sono felice, ovviamente. Questo è un percorso che abbiamo iniziato tre anni fa, dopo anni in cui il club è stato lontano dai massimi livelli europei. Vedere crescere questa squadra è un vero orgoglio. Questo dà un’idea del lavoro che stiamo facendo. Una volta detto questo, la storia del Milan è quella di stare in Champions League. Quindi siamo molto felici, ma non dobbiamo fermarci».

Eppure, quando Pioli è arrivato, una svolta del genere sembrava difficile.

«Abbiamo proceduto passo dopo passo. E in ogni sessione di mercato abbiamo cercato di migliorare la squadra. Nel gennaio 2020 sono arrivati Ibra, Kjaer, Saelemaekers, e abbiamo migliorato l’aspetto tecnico ma anche il carattere. Abbiamo una squadra giovane, stiamo facendo molto bene in Europa e stiamo lottando in campionato, e i prossimi mesi saranno decisivi per capire che stagione avremo fatto».

Pioli su Ibrahimovic:

«Qui non stiamo parlando di un giocatore normale. Stiamo parlando di un campione, tecnicamente ma anche moralmente, un campione di motivazione e che, per un gruppo molto giovane, è stato ovviamente visto come un modello e un riferimento. Zlatan ha aumentato il livello di competitività quotidiana e questo ha aiutato enormemente questa squadra. È stato un grande supporto per lo staff».

Hai un gruppo giovane e, in generale, i giovani non giocano molto in Italia. Ti ha mai spaventato? Pioli risponde:

«E’ stato facile, per due motivi. Prima di tutto, perché il club è stato bravo a scegliere questi giovani, grandi giocatori. Poi perché io, quando faccio la mia squadra, non guardo la carta d’identità. Spesso, pensiamo erroneamente che sia l’allenatore a fare le scelte. Ma sono i giocatori, ogni giorno in allenamento, a fargli fare le scelte. Abbiamo giovani molto bravi, abbiamo dato loro il tempo necessario per crescere. Ci vuole pazienza, ma a Milanello ne abbiamo. Altrove in Italia ne hanno di meno. Sono giovani, dobbiamo aspettarli, accompagnarli, accettare che possano sbagliare».

Nel Milan ci sono molti francesi.

«Ho un buon feeling con i francesi, sono ragazzi intelligenti che parlano bene l’italiano».

Pioli su Giroud:

«Me lo aspettavo, perché basta guardare le sue statistiche dall’inizio della sua carriera. Ho parlato con lui due volte in video prima della sua firma e ho avuto sentimenti molto positivi, il suo ascolto, il suo rispetto. Sapevo che avremmo lavorato bene insieme. È un grande giocatore, e soprattutto è un punto di riferimento per il nostro reparto offensivo, un vero giocatore di squadra, generoso, sempre positivo».

Su Theo Hernandez:

«È più giovane e si apre meno, ma lo amo. È un fenomeno fisicamente e tecnicamente e sono sicuro che ha ancora un enorme margine di miglioramento, deve convincersi anche di questo».

Hernandez, parlando del rapporto che ha con Pioli ha detto che l’allenatore non ha mai provato a cambiarlo. Il tecnico commenta queste parole.

«Esatto. E a volte noi allenatori dimentichiamo questa verità: non possiamo cambiare né le persone che sono né i giocatori che sono. Ovviamente vogliamo farli progredire e con Theo abbiamo lavorato molto, non solo in difesa. Ma è vero, non voglio cambiarlo».

Pioli su Maignan.

«Non lo conoscevo prima di giocare contro il Lille in Europa League. In casa, ci hanno battuto 3-0 e alla fine della partita dissi al mio allenatore dei portieri: “Questo, dobbiamo seguirlo”. La sua comunicazione e la sua presenza nella partita mi avevano impressionato. Ero sicuro che fosse un ottimo portiere, ma si è rivelato anche migliore di quanto pensassi. È molto meticoloso nella sua preparazione alle partite, è un giocatore che vuole crescere continuamente. È estenuante allenarlo, perché chiede molto. Ma è anche fantastico, perché è motivato. Quando sei sempre tu, l’allenatore, che devi motivare tutti gli altri, dopo un po’ manca sempre qualcosa. A Mike non gli manca nulla».

E poi c’è Pierre Kalulu.

«Una grande sorpresa, sì. Pierre è un ragazzo fantastico. Durante tutta la prima stagione qui ha giocato davvero molto poco e ha lavorato tanto. Non ha mai perso un centimetro, e meno ha giocato più ha lavorato in allenamento. Perché quando non giochi non basta lavorare bene, devi fare meglio degli altri. E Pierre ha sempre avuto questa motivazione. Di conseguenza, sta migliorando rapidamente e non è finita».

A Pioli viene chiesto se allenare a Grosseto o a Milano è diverso. Risponde:

«È la visibilità che cambia, la comunicazione. Ma il lavoro è lo stesso. Qui ho la possibilità di farlo con un club forte dietro di me, con top manager e giocatori».

Cosa significa, concretamente, un club forte?

«Significa avere supporto, essere in grado di parlare con persone competenti, avere un’organizzazione impeccabile. Abbiamo tutto per allenarci nel miglior modo possibile, per viaggiare nel miglior modo possibile, sempre. E posso parlare con i miei capi, ci ascoltiamo a vicenda, cresciamo. Un grande club significa, in tutte le situazioni che si presentano, e in tutte le dinamiche possibili, poter avere la risposta migliore. Il grande club riguarda anche i grandi giocatori e gli ego che li accompagnano».

È complicato da gestire?

«No, non esattamente. Quando sei diretto e chiaro con loro, non hai un problema. Al contrario, penso che sia il contrario: più grande è il giocatore, più è facile. È quando alleni un giocatore che pensa di essere un campione quando non lo è, è complicato».

A Pioli viene chiesto se si sente mai frustrato durante una partita.

«Non mi sento mai come se avessi vinto una partita da solo, o che ne avessi persa una. Sono i giocatori che vincono, sono le loro qualità che ti fanno vincere. Poi analizzo. Faccio le mie critiche e posso dire, alla fine della partita, che avevo preparato bene la squadra, che ho fatto le scelte giuste al momento giusto, o ammettere che potevo fare meglio. Ma non mi sono mai detto: “Ho vinto io questa partita, perché ho messo Claudio al posto di Filippo”».

Quindi, questa autocritica non è sempre legata al risultato?

«Mai, in realtà. Perché il risultato… A volte una palla entra, a volte esce, a volte c’è un fischio giusto, a volte è meno giusto. Il mio giudizio è solo sulla prestazione della squadra, sulle situazioni che avevamo preparato, su quello che avrei dovuto preparare, sui cambiamenti che ho fatto, su quelli che avrei dovuto fare. Ma non sono mai condizionato dal risultato, come tutti gli esperti del lunedì. È troppo facile dire: “Abbiamo vinto, quindi siamo stati bravi”. Non è vero, i giocatori lo sanno. Se pensi solo al risultato, non progredisci. Non dobbiamo mai perdere di vista l’essenza del nostro lavoro, che è lavorare bene come squadra. A volte lavori bene e perdi. E spesso si vince ma si poteva fare meglio. La vittoria ti dice che hai messo la cosa giusta in termini di determinazione, desiderio, attenzione. Basta così».

Un allenatore non dovrebbe adattarsi, a volte, ai suoi giocatori o al suo avversario? Pioli:

«Le qualità e le caratteristiche dei giocatori devono essere sempre rispettate. Poi, i principi del gioco sono quelli in cui credo, ma la prima cosa è rispettare le qualità dei giocatori. Ecco perché non ho mai avuto uno schema fisso. Se non ho il 10 che fa la differenza per me, perché dovrei giocare con un 10? No, io gioco con tre centrocampisti.

Quali allenatori ti piacciono?

«Ce ne sono molti. Credo che i due migliori al mondo siano Guardiola e Ancelotti. Non per gli stessi motivi, ma sono i migliori. Guardo anche molto Arteta all’Arsenal».

Ti affidi anche alle statistiche?

«Ce ne sono tante, ma non possono sostituire l’occhio. Trenta minuti dopo le partite, arrivano tutte le statistiche, e mi piace quando trovo nei numeri la sensazione che ho avuto mentre guardavo la partita. Ma il più delle volte ho visto un buon giocatore e le sue statistiche non sono affatto buone (ride)».

Il possesso è importante per Pioli?

«Non mi interessa questa statistica. Con il mio staff, abbiamo una tabella delle statistiche da analizzare dopo ogni partita e il possesso non è una di queste. Quello che mi interessa è dove siamo posizionati in campo, quanti tiri facciamo, quanti ne prendiamo, quante occasioni abbiamo».

