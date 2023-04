Pioli: «I nostri tifosi sono unici, stasera ci hanno dato una grande mano»

In conferenza: «Non mi esprimo sui tifosi del Napoli, il Napoli sta facendo un grande campionato, vincerà con merito lo scudetto con netto anticipo»

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta contro il Napoli.

«Rigiocare la Champions per noi il prossimo anno è molto importante. Per cui la testa va alla prossima partita».

Pioli sul ritorno alla difesa a quattro:



«Era il momento giusto per ritornare a questo sistema, il Napoli ci ha creato delle difficoltà ma la squadra ha interpretato molto bene la gara. Dobbiamo pensare alla prossima gara».

Cosa le è piaciuto di più? Pioli:

«La personalità della squadra, per come hanno interpretato la gara. Sicuramente è il collettivo che ci deve esaltare, oggi abbiamo messo insieme tutte le caratteristiche che servono per esaltare i nostri giocatori».

Pensa che Spalletti prenderà delle contromosse per le sfide di Champions?

«Sono due sfide differenti quelle di Champions. Potrà cambiare tutto, ma ci saranno tante variabili da sviluppare».

Come sta Diaz?

«Ha avuto un piccolo problema agli adduttori, ma non è niente di grave. Lui voleva continuare, ma ho preferito non rischiare».

Sui tifosi:

«I nostri tifosi sono unici, ci sostengono e sono sempre ovunque, anche se non abbiamo vinto tanto quest’anno. Stasera ci hanno dato una grande mano. Non mi esprimo sui tifosi del Napoli, il Napoli sta facendo un grande campionato, vincerà con merito questo scudetto con diverse giornate di anticipo. Complimenti ai giocatori, a Spalletti e a loro. In Champions ci saranno due sfide molto stimolanti da affrontare».

Sull’assenza di Osimhen:

«E’ la prima volta che il Napoli non vince senza Osimhen, è un giocatore straordinario con caratteristiche uniche. Vedremo tra 10 giorni che accadrà».

