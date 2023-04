Pioli contro l’arbitraggio: «Gli episodi possono determinare il risultato finale. C’erano due rigori»

a Dazn: «Volevamo vincere ma non ci siamo riusciti. CI aspettiamo un Napoli aggressivo martedì»

Il Milan pareggia a Bologna 1-1; per gli emiliani a segno Sansone dopo pochi secondi, poi Pobega la pareggia al 40esimo.

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ai microfoni di Dazn:

«La partita l’abbiamo fatta, ma non dovevamo subire un gol così. La partita poi l’abbiamo controllata, abbiamo creato tanto, ma non siamo stati così precisi da concretizzare tutte le azioni. Non possiamo essere soddisfatti, volevamo vincere e dispiace perdere queste opportunità in campionato».

Sui due possibili rigori non dati ha commentato:

«Gli episodi possono determinare il risultato finale. C’erano tutti e due. La dinamica sul fallo di mano nel secondo tempo era da fischiare come rigore. Dispiace perché i ragazzi hanno fatto di tutto per vincere la partita, ma non ci siamo riusciti».

Sull’atteggiamento del Bologna ha commentato:

«Ci aspettavamo un atteggiamento diverso del Bologna, che ha sempre giocato in maniera aggressiva e oggi no. Ci è mancato il guizzo finale, un paio di volte Rafa Leao poteva portarla in vantaggio, ma la cosa che mi è piaciuta meno è stata il gol che abbiamo subito».

Sulla partita di martedì contro il Napoli:

«Credo che il Napoli senza palla abbia avuto un atteggiamento a Milano più aggressivo e ci aspettiamo una prestazione simile. Noi cercheremo di fare qualcosa di diverso per cercare più imbucate tra le linee. La partita di mercoledì è stata difficile per entrambe le squadre».

Infine, le parole di Pioli sulla scelta di fare un turnover così pesante:

«Un allenatore deve valutare ogni situazione. Giocare tre partite in sei giorni è veramente difficile, soprattutto quelle di Champions. Ho scelto giocatori che avevano più energie fisiche e mentali. Quando fai delle scelte pensi sempre ai benefici che puoi avere, e ho pensato che questa fosse la decisione più giusta».

È la partita più importante della carriera mercoledì?

«Mi avete fatto sempre la stessa domanda… È la più importante per il nostro gruppo di lavoro. La storia del Milan è gloriosa, ma il nostro è un percorso diverso in un momento diverso. Superare anche questo turno di Champions sarebbe straordinario per noi. C’è bisogno di fare qualcosa di eccezionale e di straordinario»

