“Pelé” entra nel dizionario di portoghese: indicherà «chi è fuori dal comune, unico e incomparabile»

Un nuovo termine in memoria dell’icona del calcio: «Chi, in virtù della propria superiorità, non può essere eguagliato a niente o nessuno».

Da oggi la parola “Pelé” entrerà nel dizionario della lingua portoghese. Indicherà chi è fuori dal comune, proprio come il celebre campione di calcio scomparso lo scorso 29 dicembre, all’età di 82 anni. La notizia è su Calcio e Finanza. La definizione della parola sarà la seguente:

«Chi è fuori dal comune, chi in virtù della propria qualità, valore o superiorità non può essere eguagliato a niente e nessuno, proprio come Pelé, soprannome di Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considerato il più grande atleta di tutti i tempi; eccezionale, incomparabile, unico».

Nel dizionario Michaelis della lingua portoghese si troveranno anche degli esempi su come usare il termine:

«Lui è il p. del basket, lei è il p. del tennis, lei è il p. della drammaturgia brasiliana, lui è il p. della medicina».

