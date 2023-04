Non solo plusvalenze, le procure indagano anche sugli stipendi dei calciatori (Il Messaggero)

C’è una forte voglia di dare un segnale al “calcio malato”: il sospetto è che altre società abbiano utilizzato le scritture private anche prima della pandemia

“Tanta voglia di dare un segnale forte al calcio “malato”. Non solo plusvalenze, le procure di diversi distretti ora indagano anche sugli stipendi dei calciatori“. Questa è la notizia riportata dal Messaggero che scrive come la procura di Torino abbia spinto la prima tessera di un domino che, potenzialmente, potrebbe coinvolgere tutta la Serie A.

Il sospetto è che potrebbero esserci delle scritture private, stile side letter juventine, che nascondono emolumento o addirittura pagamenti in nero. È chiaro che l’inchiesta “Prisma”, come già in realtà è successo, potrebbe accomunare altri club.

Sulla manovra stipendi, “i vertici bianconeri avevano raggiunto un’intesa con i tesserati sugli stipendi, qualificata in un comunicato ufficiale come una rinuncia a quattro mensilità da parte dei giocatori“. Secondo i procuratori, però, la rinuncia era di una sola mensilità.

“Ora le verifiche riguardano gli altri club: il sospetto che anche altre società abbiano utilizzato questo metodo, non solo durante la pandemia, ma anche in passato. Nei blitz fra Roma e Salerno di martedì e mercoledì, la Guardia di finanza infatti non ha mirato solo alle fatture false dalle quali emergerebbero “operazioni fittizie e plusvalenze fraudolente”, ma ha sequestrato anche i pc e, a Formello, i cellulari, alla ricerca di chat e documenti dai quali possano emergere riscontri di questo tipo di operazioni“.

Se sulla questione delle plusvalenze, la penalizzazione alla Juve dovesse essere annullata dal Coni, allora la “manovra stipendi” potrebbe assumere nuova e più importante rilevanza:

“E se per caso dalle procure del resto d’Italia dovessero emergere nel frattempo nuovi elementi su conti e stipendi di altri club? C’è il rischio di un caos infinito, con più filoni legati l’uno all’altro. Per esempio, l’ultimo riguarda le cosiddette “partnership sospette” sulle quali stanno lavorando le Procure di Tivoli e Roma sulla Lazio e il club giallorosso. È Paese tutto il mondo“.

