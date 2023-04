Napoli-Salernitana spostata per ordine pubblico eppure la festa la trasmetterà solo Dazn

Niente immagini a Rai e Sky (e ad altri). Nonostante l’evento al Maradona sia stato creato proprio per limitare l’afflusso di persone in strada.

C’è qualcosa che sfugge in quest’organizzazione della festa scudetto del Napoli. O meglio: dell’eventuale festa scudetto del Napoli. Perché è noto tutti che la vittoria aritmetica dipenderà dall’esito di due partite: Inter-Lazio (se la Lazio vince, niente scudetto) e poi Napoli-Salernitana (servirà la vittoria della squadra di Spalletti). Le istituzioni si sono impegnate per una decisione che ha lasciato allibite tante persone (e tante anche contrariate, quelli che avevano acquistato il biglietto e prenotato trasporti e alberghi): che motivo c’era di spostare la partita? Le spiegazioni addotte non hanno convinto. Ma un tema è emerso. Secondo le istituzioni (che a nostro avviso confermano di avere scarsa familiarità con l’argomento calcio), avere l’evento festa allo stadio Maradona diminuirà il flusso di persone per strada. La spiegazione di per sé non regge. Allo stadio ci saranno cinquantamila persone, una netta minoranza rispetto a quelle che scenderanno in strada a festeggiare.

Ma diamo per buona la spiegazione. Se si crea un evento per cercare di limitare l’afflusso di persone in strada, il buon senso legato all’ordine pubblico (o alla necessità pubblica, come ha detto il prefetto Palomba) avrebbe voluto che quest’evento fosse trasmesso in diretta tv dal maggio numero possibile di emittenti. Perché, lo ripetiamo fino alla noia, stiamo parlando di uno spostamento per motivi di ordine pubblico. Quel che sta a cuore delle istituzioni – e ci mancherebbe – è la sicurezza dei cittadini. Quindi per trattenere a casa, davanti alla tv, un congruo numero di napoletani, sarebbe stato ovvio lasciare che la festa post-partita venisse trasmessa anche da altre emittenti: pensiamo a Sky ma anche alla Rai visto che si tratta di un evento legato a logiche di ordine pubblico (anche se la Rai non detiene i diritti per le partite in diretta). Il ventaglio potrebbe essere anche più ampio. Ma limitiamoci a Rai e Sky.

Invece non sarà così. L’eventuale festa post Napoli-Salernitana sarà trasmessa solo da Dazn che, per quanti abbonati possa avere in città, temiamo che non riuscirà da sola ad arginare la discesa in strada dei napoletani. Le altre emittenti potranno trasmettere le immagini solo dalle 18.30 in poi. Così ha deciso la Lega Serie A, nonostante ci fosse la possibilità di ampliare il numero di emittenti.

È uno dei tanti misteri di questa vicenda che continua ad avere contorni poco chiari.

Detto questo, la festa (eventuale festa) è stata organizzata.

Ci sarà uno spettacolo di fuochi d’artificio al fischio finale. I calciatori rientreranno negli spogliatoi, e sarà allestita una scenografia dedicata al terzo scudetto del Napoli.

Ultimato l’allestimento del “Maradona”, i calciatori saranno chiamati uno ad uno al centro del campo.

Foto finale con tutta la squadra. E giro di campo finale.

Non sappiamo, ma ce lo aspettiamo, se ci sarà un discorso di Aurelio De Laurentiis.

Dopodiché si tornerà negli spogliatoi e a quel punto tutti saranno in giro per la città.

ilnapolista © riproduzione riservata