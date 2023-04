Napoli-Salernitana, oltre mille tifosi in coda per i biglietti del settore ospiti

Ticketone: “L’acquisto nel settore ospiti è consentito solo ai possessori di Fidelity Card della Salernitana non residenti nella provincia di Salerno”

Le ultime notizie sui biglietti disponibili per Napoli-Salernitana raccontano di code interminabili per acquistare gli ultimi tagliandi. La vendita ai tifosi ospiti, poi, prevede delle limitazioni per i tifosi ospiti. Gli azzurri sabato potrebbero vincere matematicamente lo scudetto.

Sono oltre mille i tifosi in fila per l’acquisto dei tagliandi del settore ospiti per Napoli-Salernitana. Come si legge su Ticketone:

“L’acquisto nei settori ordinari non è consentito ai residenti nella provincia di Salerno, ad esclusione dei possessori di Fidelity Card SSC Napoli. L’acquisto nel settore ospiti è consentito solo ai possessori di Fidelity Card della Salernitana non residenti nella provincia di Salerno”.

ilnapolista © riproduzione riservata