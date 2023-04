Napoli-Salernitana, il Comune chiede alla Lega il posticipo a domenica alle 12.30

Il consigliere Nino Simeone ai Radio Kiss Kiss: «Ho fatto la richiesta per far spostare la partita a domenica, ma è una scelta che resta al prefetto»

La prossima giornata potrebbe decretare in maniera ufficiale la vittoria del campionato da parte del Napoli dopo 33 anni. Tutto dipende dal risultato degli azzurri nel derby contro la Salernitana e del risultato della Lazio in casa dell’Inter. Il consigliere comunale Nino Simeone oggi pomeriggio ha chiarito le difficoltà di aprire il Maradona per guardare dal maxi schermo la partita dell’Inter. C’è però una possibile soluzione.

Infatti le due partite si giocano a distanza di qualche ora. Napoli-Salernitana il sabato, e Inter-Lazio la domenica alle 12:30. Simeone ha fatto richiesta ufficiale alle autorità predisposto di giocare le due gare in contemporanea.

La richiesta al fine di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza e di prevenire eventuali episodi incresciosi dovuti al caos che si potrebbe generare durante la due giorni prevista per gli incontri di calcio della 32sima giornata di Serie A, si chiede di considerare quindi il posticipo della gara di campionato del Napoli alla giornata di domenica 30 aprile 2023 alle ore 12:30. A ciò è necessario anche il prolungamento dell’orario di servizio della Linea 1 della Metropolitana, così da consentire alle centinaia di migliaia di tifosi attesi di spostarsi agevolmente con i mezzi pubblici in città, evitando, in tal modo, il congestionamento del traffico stradale.

A Radio Kiss Kiss il consigliere Simeone ha dichiarato:

«Ho fatto la richiesta per far spostare la partita tra Napoli e Salernitana a domenica, ma è una scelta che resta al prefetto. Sarà una festa di gioia e di caos e stiamo cercando di fare il possibile per permettere che tutto vada per il verso giusto. Non dovrebbe esserci troppi problemi in quanto sia Napoli che Salernitana non giocano altre coppe, pertanto se la gara venisse posticipata dovrebbe essere il massimo, senza farci aspettare altre 24 ore per avere il risultato tra Lazio e Inter».

