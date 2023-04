A seguito del rinvio della partita contro la Salernitana, rinviata anche quella con l’Udinese. I vecchi biglietti restano comunque validi per entrambe le partite

La società sportiva Calcio Napoli ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali le modalità di rimborso dei biglietti validi per le partite Salernitana-Napoli e Udinese-Napoli.

A seguito dello spostamento confermato dal prefetto e ufficializzato dalla Lega Calcio Serie A, i biglietti valida per la partita contro la Salernitana sono validi anche per domani. Inizialmente la partita doveva essere giocata al Maradona oggi alle ore 15:00. Chi avesse acquistato i biglietti per la data di oggi, saranno quindi validi anche per domani.

Allo stesso modo, lo slittamento di 24 della partita ha comportato il conseguente spostamento della prossima gara del Napoli, a Udine contro l’Udinese. Anche in questo caso la società di casa ha confermato la validità dei biglietti già acquistati. Inoltre ha anche informato sulle modalità di rimborso per chi non potrà essere presente a causa dello slittamento.

Di seguito il comunicato del Napoli per la partita contro la Salernitana:

“L’incontro di Serie A Napoli vs Salernitana in programma il 29 Aprile 2023 alle ore 15:00 è stato rinviato al 30 Aprile 2023 ore 15:00. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data.

Le eventuali richieste di rimborso dei biglietti possono essere presentate:

-per quanto riguarda i biglietti acquistati sul sito sport.ticketone.it, entro le ore 14:00 del 29 Aprile 2023 (salve successive proroghe), seguendo la procedura di cui al seguente link fai click qui.

-per quanto riguarda i biglietti acquistati presso i Punti vendita TicketOne, entro le ore 18 del 29 Aprile 2023 (salve successive proroghe) presso il medesimo punto vendita TicketOne in cui è stato perfezionato l’acquisto“.

Quello dell’Udinese:

“La Lega Serie A ha comunicato in data odierna lo spostamento di Udinese – Napoli che si giocherà giovedì 4 maggio alle ore 20.45 alla Dacia Arena e non più martedì 2 maggio.

Per quanto riguarda i tagliandi, per chi li ha acquistati resteranno automaticamente validi. Coloro i quali volessero richiedere il rimborso, invece, hanno tempo per farlo, a partire dalle 15.30 di oggi 28 aprile, entro le ore 12 di martedì 2 maggio con le seguenti modalità:

– Per i biglietti acquistati presso i punti vendita ufficiali TicketOne, il rimborso può essere ottenuto alla rivendita nella quale si è comprato il biglietto

– Per i biglietti acquistati presso i botteghini della Dacia Arena, il rimborso può essere ottenuto recandosi presso gli stessi botteghini aperti dalle 15 alle 19 il 28 aprile, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 sabato 29 aprile, dalle 10 alle 13 domenica 30 aprile, lunedì 1 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 e martedì (orario per i rimborsi) dalle 9 alle 12“. – Per i biglietti acquistati online al sito sport.ticketone.it , il rimborso può essere richiesto a questo link – Per i biglietti acquistati presso i punti vendita ufficiali TicketOne, il rimborso può essere ottenuto alla rivendita nella quale si è comprato il biglietto– Per i biglietti acquistati presso i botteghini della Dacia Arena, il rimborso può essere ottenuto recandosi presso gli stessi botteghini aperti dalle 15 alle 19 il 28 aprile, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 sabato 29 aprile, dalle 10 alle 13 domenica 30 aprile, lunedì 1 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 e martedì (orario per i rimborsi) dalle 9 alle 12“.

