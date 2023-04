Napoli-Milan, convalidato l’arresto di uno dei tifosi fermati per la rissa in Curva B (Repubblica)

Nelle prossime ore sarà esaminata la posizione del secondo arrestato. Emessi altri 4 Daspo per gli incidenti prima di Napoli-Eintracht

Per gli scontri in Curva B di domenica sera, durante Napoli-Milan, sono stati arrestati due tifosi del Napoli. La Repubblica Napoli scrive che per uno dei due l’arresto è stato convalidato, mentre la posizione del secondo sarà valutata nelle prossime ore.

Il quotidiano scrive:

“è stato convalidato l’arresto di uno dei due tifosi aderenti alla sigla “Ultras 72″ bloccati dalla Digos in ” flagranza differita” per rissa e porto di oggetti atti ad offendere. Il giudice ha concesso all’indagato i domiciliari, nelle prossime ore sarà esaminata anche la posizione del secondo arrestato. Il pool coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Amato sta lavorando anche per verificare se, all’ombra della protesta della tifoseria organizzata sull’applicazione del regolamento d’uso dello stadio Maradona, si stia muovendo anche un tentativo di esercitare pressioni sulla società per provare a mettere le mani sui possibili affari legati alla straordinaria stagione disputata dalla squadra guidata da Luciano Spalletti”.

La Digos diretta da Antonio Bocelli sta visionando i filmati di quanto accaduto, per valutare altri provvedimenti. I due arrestati di ieri sono un napoletano di 32 anni e un 37enne della provincia di Benevento. Ieri Repubblica scriveva:

Nei loro confronti scatterà anche il daspo di 5 anni firmato dal questore Alessandro Giuliano. Le indagini proseguono. I tafferugli scoppiati in Curva B al culmine di una serata surreale, con lo stadio della capolista avvolto nel silenzio imposto da alcune frange ultras in segno di protesta contro la società, rappresentano il punto di partenza dell’inchiesta che sarà affidata al pool coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Amato, competente per i reati collegati a manifestazioni sportive.

Lo stesso quotidiano dà notizia di altri 4 Daspo emessi per gli incidenti avvenuti in città prima della partita Napoli-Eintracht.

“Nel frattempo sono scattati altri 4 Daspo per gli incidenti del 15 marzo, prima della partita Napoli-Eintracht”.

