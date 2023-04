Napoli-Eintracht, Daspo per 97 tifosi tedeschi

Gli ultras tedeschi denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, devastazione e lancio di materiale pericoloso. Per loro divieto di ingresso alle manifestazioni sportive per tre anni

Arrivano i primi provvedimenti contro i tifosi tedeschi che a marzo, in occasione della partita di Champions Napoli-Eintracht, vinta dagli azzurri 1-0, devastarono il centro città di Napoli. Lo riporta Fanpage.it.

Il questore del capoluogo campano ha emesso 97 Daspo ad altrettanti tifosi tedeschi coinvolti nei disordini prima e dopo la partita. La Digos ha denunciato i tifosi tedeschi per resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata, devastazione e saccheggio. Diciassette di questi tifosi sono stati denunciati anche per lancio di materiale pericoloso.

Il provvedimento emesso dal Questore di Napoli ha quindi vietato ai tifosi in questione l’ingresso per tre anni alle manifestazioni sportive.

Le ricostruzioni della polizia hanno rintracciato gli ultras sanzionati fra coloro i quali hanno inscenato il corteo non autorizzato che, dopo un tentativo di raggiungere lo stadio Maradona, era stato deviato dalle forze dell’ordine verso piazza del Gesù e aveva attraversato, costantemente monitorato, tutto il centro cittadino.

Per gli scontri che sono avvenuti anche a piazza del Gesù, sono state arrestate otto persone tra cui tre ultras de Napoli. Altre sei misure di fermo sono state convalidate il 18 marzo. Invece per tre ultras tedeschi l Tribunale del Riesame aveva disposto la scarcerazione imponendo il divieto di dimora in Campania.

ilnapolista © riproduzione riservata