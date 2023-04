Milan-Napoli, Raspadori è l’unico attaccante di ruolo, ma non ha i 90′ nelle gambe

Napoli e Milan sono al Meazza in attesa di affrontarsi alle 21 nel match di Champions. A poco più di un’ora e mezza dal fischio d’inizio, Spalletti non ha ancora sciolto i dubbi sulla formazione, e in particolare sull’attacco. Con Osimhen assente (proverà ad esserci al ritorno) e Simeone out, Raspadori è l’unico attaccante di ruolo a disposizione, ma non ha i 90′ nelle gambe