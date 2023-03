Il Psg vuole offrire a Messi un rinnovo a cifre più basse che lui non vuole accettare (L’Equipe)

L’argentino ha avuto offerte di gran lunga superiori dall’Arabia e sembra intenzionato ad andar via a zero. Il club non vuole sforare il Fair play finanziario

L’Equipe si chiede se sia giusto rinnovare i contratti di Messi e Sergio Ramos, in scadenza a giugno. Si apprende dal quotidiano francese che per il momento non è stato raggiunto alcun accordo tra dirigenza e giocatori. L’argentino non è sicuro del rinnovo e le sirene americane riecheggiano. A Parigi, strano a dirsi, tengono d’occhio anche il Fair Play Finanziario:

“Oggi, Messi riceve uno stipendio mensile lordo di 3.375 milioni di euro mentre quello di Ramos ammonta a 791.600 mila euro. Il Psg vorrebbe tenerli entrambi nella sua squadra, ma non allo stesso costo”.

C’è anche lo spettro dell’Arabia Saudita con il padre di Messi che ha discusso con l’Al-Hilal:

“Jorge Messi, padre e rappresentante dei parigini, avrebbe discusso con Al-Hilal, che avrebbe offerto al sette volte Pallone d’Oro un contratto biennale per una cifra superiore a quella ricevuta da Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr”.

La permanenza di Neymar fino al 2027 mette in guardia Messi dal possibile rinnovo e l’argentino potrebbe andare via a zero dalla capitale francese:

“Nel caso di Messi, la questione potrebbe essere risolta rapidamente dal momento che il campione del mondo sembra più tentato da una partenza”.

Per quanto riguarda Ramos:

“Nel caso dello spagnolo, sorge la domanda sul numero di difensori centrali nella squadra”.

L’arrivo di Skriniar potrebbe indurre la dirigenza parigina a proporre un rinnovo a Ramos a cifre inferiori:

“A priori, arriverà Milan Skriniar, rimarranno Marquinhos e Danilo Pereira. Ramos ha dimostrato in questa stagione che ha ancora degli anni davanti. Ma tenerlo per uno stipendio vicino a € 800.000 lordi sembra comunque un po’ eccessivo”.

