Meret: «Il Milan è la squadra che ci ha messo più in difficoltà quest’anno»

Il portiere a Dazn: «A Lecce siamo stati squadra. Negli ultimi minuti loro hanno provato a segnare, c’era un po’ di tensione»

Meret a Dazn:

«Sicuramente siamo molto contenti di questa vittoria, era importante ripartire subito dopo la sconfitta col Milan, Lecce è un campo difficile, sapevamo che ci avrebbero messo in difficoltà. Siamo stati solidi, siamo stati squadra».

Raramente abbiamo visto una panchina così coinvolta e trepidante nell’aspettare la fine della partita, come se fosse una finale.

«Era una partita importantissima, c’è bisogno di tutti per arrivare a grandi risultati, oggi era più sofferta del solito, negli ultimi minuti hanno provato a segnare, c’era un po’ di tensione in più ma siano stati bravi a portare a casa il risultato».

La difesa difficilmente cambia, ci sono sempre tre giocatori su quattro.

«Sicuramente è importante la fiducia tra di noi, nel reparto difensivo tutti stanno facendo un grande campionato, c’è il giusto affiatamento, il compagno aiuta l’altro, c’è grande sacrificio, c’è fiduca e questo aiuta tutta la squadra, anche a costruire meglio e a vincere le partite, siamo un grande gruppo».

Errori commessi contro il Milan

«Da domani si penserà alla sfida di mercoledì col Milan, non vogliamo commettere gli errori della partita di domenica, rivedremo cosa non abbiamo fatto bene».

Il Milan è la squadra che vi ha messo di più in difficoltà quest’anno?

«Sì, a Milano è stata una partita sofferta anche se siamo riusciti a vincere. La scorsa partita è un po’ da cancellare, loro sono stati bravi e cinici, noi abbiamo commesso troppi errori. Il Milan è la squadra campione in carica, è normale che possa metterci in difficoltà, è quella che ci ha creato più problemi. In Champions proveremo a risolvere mancanze che abbiamo nelle ultime partite».

ilnapolista © riproduzione riservata