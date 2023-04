Meret: «Dovevamo fare fallo per fermarli sul gol»

A Sky: Se il gol fosse arrivato prima si poteva avere un altro finale. Ora dobbiamo ripartire senza pensarci perché abbiamo fatto una grande stagione»

Dopo la sconfitta in Champions contro il Milan il portiere del Napoli Alex Meret ha parlato ai microfoni di Sky

Migliore in campo

«Siamo un po’ delusi per non essere riusciti a passare il turno, ma penso che abbiamo fatto una grande partita tenendo in mano in gioco quasi tutto il tempo. Il rimpianto sulla loro azione del gol, potevamo fare fallo. Se il gol fosse arrivato prima si poteva avere un altro finale»

Cosa cambia nella vostra prospettiva?

«Rimane comunque una grandissima stagione. ora dobbiamo rialzare subito la testa perché siesta sconfitta non ci deve togliere quando di buono abbiamo fatto»

Cosa cambieresti delle due gare

«Sia oggi che all’andata i gol presi sono arrivati da due ripartenza che con un po’ più di attenzione potevamo evitare»

