Maignan, eroe del Milan, è uno degli ex Psg fuggito perché senza futuro (AS)

Dal 2011 ad oggi sono molti i giocatori provenienti dalle giovanili del Psg che per trovare spazio hanno dovuto cambiare squadra

I quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli hanno confermato una volta di più l’alto livello raggiunto da Mike Maignan. Il portiere è stato fondamentale per portare il Diavolo al successo.

Ciò nondimeno l’estremo difensore dei rossoneri è solo uno dei nomi usciti dal settore giovanile del Paris Saint-Germain. Come riporta il quotidiano spagnolo As:

“Dall’arrivo del Qatar Sports Investments a Parigi, in particolare nel 2011, sono stati molti i giocatori giovanili che hanno deciso di fare le valigie in cerca di opportunità, incoraggiati da un progetto forgiato in petrodollari che ospitava solo stelle in squadra. Questo martedì, senza andare oltre, Mike Maignan, portiere che è già un internazionale con la Francia e che si è allenato al PSG, è stato l’eroe del Milan nei quarti di finale di Champions League dopo aver fermato un rigore decisivo nel pareggio contro il Napoli“.

Un altro degli esempi paradigmatici della politica delle stelle del proprietario Al-Khelaifi è Kingsley Coman:

“Dopo aver fatto il suo debutto ed essere emerso come una promessa emergente, l’ala è partita per la Juventus e sarebbe poi stata fondamentale con il Bayern, segnando l’unico gol della finale del 2020 che ha lasciato i parigini senza una Coppa dei Campioni“.

Altro ex-Psg che si sta mettendo in luce sia in campionato che in Champions League è Ferland Mendy:

“Il terzino sinistro è stato venduto nel 2012 all’FC Mantois prima di affermarsi come un grande giocatore a Le Havre. Attualmente al Real Madrid e campione di Champions League l’anno scorso con i Los Blancos, Mendy ha trascorso diversi anni al PSG”.

Oltre a questi possiamo contare anche Adrien Rabiot:

“Durante sette stagioni ha giocato 227 partite, si è sistemato a centrocampo e la sua uscita è stata crudele. Al Khelaïfi, dopo aver rifiutato di rinnovare, lo ha mandato sugli spalti fino alla fine della stagione e ha firmato a giugno come free agent dalla Juventus“.

Ora però dopo molti casi di giocatori delle giovanili spediti a fare le fortune di altre squadre sembra che:

“Al Khelaïfi e Luis Campos vogliano cambiare politica e proteggere i prossimi calciatori emergenti: Ismael Gharbi, Housni, Bitshiabu, Zaïre-Emery, il gioiello della corona o anche Ayman Kari che, sebbene sia in prestito al Lorient, il club ha mantenuto un’opzione di acquisto”.

