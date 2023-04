Lukaku, la Figc si rende conto della figuraccia e concede la grazia

L’interista potrà giocare la semifinale di ritorno di Coppa italia contro la Juventus

Romelu Lukaku sarà presente nella seconda sfida di Coppa Italia, che si giocherà il 26 aprile alle ore 21 nello stadio San Siro. La decisione arriva dopo la protesta della società nerazzurra, che in un comunicato aveva preso le difese del proprio giocatore.

Il comunicato viene citato dalla Gazzetta dello Sport, la quale conferma la disponibilità del giocatore.

“Il comunicato della Federcalcio sottolinea come sia ’emerso in maniera inequivocabile dalla relazione della Procura Federale che il suddetto calciatore è stato fatto oggetto, in più occasioni, di gravi, ripetute e deprecabili manifestazioni di odio e discriminazione razziale tali da poter giustificare comportamenti formalmente non regolamentari e come tali valutati dal direttore di gara’. E viene scritto poi: ‘Ritenuto che il principio della lotta ad ogni forma di razzismo costituisce uno dei principi fondanti dell’ordinamento sportivo, nella sua dimensione internazionale e nazionale'”

La volontà di tutte le parti è che quanto successo nella sfida di andata non si ripeta più.

ilnapolista © riproduzione riservata