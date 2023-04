Inzaghi: «Ho bisogno di tutti, per questo ho fatto qualche cambio, ma sono molto fiducioso»

A Dazn: «Sono contento per Lukaku, ma sono molto contento per il messaggio che ha voluto mandare la Figc a tutti per la lotta contro il razzismo».

Nel pre-partita di Empoli-Inter, ai microfoni di Dazn ha parlato l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi:

Come ha gestito la formazione per oggi? Inzaghi spiega i tanti cambi previsti per la partita al Castellani.

«Sappiamo le partite in calendario che dobbiamo affrontare, oggi è una partita importantissima, ho bisogno di tutti. C’è stato qualche cambio ma sono molto fiducioso».

La Champions non ha sempre dato impulso per la continuità dei risultati, finora, oggi può farlo? Inzaghi:

«Assolutamente, la nostra forza deve essere lavorare tutti insieme da squadra sapendo che affrontiamo una partita ogni due giorni e mezzo quindi ci sarà bisogno di lucidità, forza e aiuto da parte di tutti. Al di là della qualificazione alla semifinale di Champions League questa settimana ho visto una squadra concentrata che sa quello che deve fare».

Inzaghi ha parlato anche della grazia del presidente Figc, Gabriele Gravina, all’attaccante belga dell’Inter, Lukaku:

«Sono contento per Rom, però sono molto contento per il messaggio che ha voluto mandare la Figc a tutti, soprattutto ai giovani per la lotta contro il razzismo».

