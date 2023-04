L’Inter in Champions si trasforma, soffre ma vince 2-0 a Lisbona. City-Bayern 3-0

Gol di Barella e Lukaku, ipotecano la semifinale. Dall’altra parte del tabellone, il City dilaga grazie anche agli errori difensivi dei bavaresi

L’Inter di Inzaghi si trasforma in Champions. I nerazzurri faticano in campionato ma vanno fortissimo in coppa dove hanno battuto 2-0 il Benfica a Lisbona e quindi ipotecato il passaggio alle semifinali. L’Inter ha vinto con gol di Barella (autore di una prestazione formidabile e in gol di testa su perfetto cross di Bastoni) e poi Lukaku su rigore per fallo di mano di Joao Mario. I nerazzurri hanno giocato una partita di grande concentrazione, anche sofferenza, proprio come contro il Porto negli ottavi di finale.

Nella semifinale di stasera, dall’altra parte del tabellone, il Manchester City ha travolto per 3-0 il Bayern Monaco che è crollato dopo l’erroraccio difensivo di Upamecano che ha regalato il 2-0 agli avversario. Prima rete di Rodri, poi il Bayern ha sfiorato il pari nella ripresa, dopodiché l’errore che ha portato al raddoppio di Bernardo Silva su cross di Haaland e poi il terzo gol firmato dal bomber norvegese.

L’Inter ora guarderà con particolare attenzione la sfida tra Milan e Napoli mentre il City studierà Real Madrid-Chelsea.

