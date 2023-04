L’Equipe celebra Raspadori: «un ingresso mozzafiato, ha fatto calare una cappa di piombo sullo Stadium»

“L’italiano è entrato mentre imperversava un temporale ed ha crocifisso Szczesny”. La Juve ha creduto per ben due volte di riuscire a vincere

“Per due volte la Juventus ha creduto di abbattere la capolista e riconquistare il secondo posto in Serie A, pochi giorni dopo che la giustizia le aveva restituito i 15 punti di penalizzazione“, scrive L’Equipe nel commento alla partita di ieri allo Stadium. Ma non è servito a nulla: a trionfare è stato il Napoli, grazie a Raspadori. Il quotidiano francese ne scrive:

“Alla fine è stato Giacomo Raspadori a riscaldare lo stadio per i 41.000 spettatori emozionati. L’italiano ha crocifisso Wojciech Szczesny e ha concluso un incontro che ha impiegato molto tempo a decollare. Nella più pura tradizione italiana, lo scontro tra Juventus e Napoli è stato soprattutto uno scontro tattico. Per quanto contrapponga il Nord e il Sud d’Italia, questo scontro della 31ª giornata di Serie A ha opposto una Juve fredda e solida a un Napoli dinamico ma a lungo inefficace”.

Le scelte iniziali di Allegri sembravano aver messo in difficoltà il Napoli, insomma, ma negli ultimi istanti di partita gli uomini di Spalletti sono stati decisivi. In particolare Raspadori. L’Equipe parla del suo ingresso in campo definendolo mozzafiato. Ha messo piede sul terreno di gioco mentre imperversava un temporale e ha fatto calare d’improvviso una cappa di piombo nello stadio torinese della Juventus. Il suo apporto alla squadra di Spalletti e alla vittoria è stato determinante.

Queste le parole del quotidiano francese sull’attaccante del Napoli.

“Entrato a cinque minuti dalla fine dei tempi regolamentari, a Giacomo Raspadori bastano sette minuti per ribaltare il surriscaldato parco napoletano. Il suo ingresso ha coinciso con l’arrivo di una pioggia torrenziale e ha fatto calare una cappa di piombo sullo Juventus Stadium”. Il suo è stato “un ingresso mozzafiato“.

