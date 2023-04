Leclerc: «Mercedes? Non ho ancora avuto contatti con loro. Per il momento»

Ad Autosport: «Le prime gare per me sono state un disastro, ma sono molto fiducioso per il futuro e per le idee che ha in mente Vasseur».

Il pilota Ferrari Charles Leclerc ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Autosport. Nel 2023 il monegasco ha raccolto appena sei punti, per il settimo posto in Arabia Saudita, dopo essere stato costretto ad abbandonare le gare di Bahrain e Australia. La Ferrari non ha iniziato benissimo l’anno, tra le difficoltà della vettura e le dimissioni di diverse figure di rilievo, a cui ha dovuto far fronte Vasseur. Leclerc, però, si mostra tranquillo.

Autosport gli chiede se sia preoccupato per le difficoltà in pista e fuori. Leclerc risponde:

«Beh, siamo onesti, se parliamo della pista le prestazioni non sono quelle che ci aspettavamo. Le prime gare per me sono state un disastro. Ma in queste tre settimane è stato un bene resettare, guardare le cose in cui possiamo migliorare. Poi fuori pista, ovviamente, c’è una ristrutturazione per la squadra ed è chiaro. Ma la squadra è più di una persona. E sono molto fiducioso per il futuro con Fred che ha in mente diverse cose. Sono davvero fiducioso».

Leclerc ha detto di avere totale fiducia in ciò che Vasseur ha pianificato per cambiare le sorti della Ferrari, essendo stato rassicurato dal suo nuovo capo squadra sulla sua visione per il futuro.

«Penso che abbia chiaro ciò che vuole ottenere e il modo in cui desidera farlo. Questo mi dà la fiducia. Quindi sono fiducioso per il futuro. Poi si vedrà».

Leclerc nega di aver parlato con la Mercedes e ribadisce che ha fiducia totale nella Ferrari.

«No, non ho ancora avuto contatti con la Mercedes. Non per il momento. Quindi per ora sono completamente concentrato sul progetto in cui mi trovo oggi: che è la Ferrari. Come ho detto, mi fido ciecamente e sono fiducioso per il futuro. Poi si vedrà».

ilnapolista © riproduzione riservata