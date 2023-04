Leclerc chiude terzo il gp di Baku, in Azerbaijan è ancora dominio Red Bull

A Baku primo Perez e secondo Verstappen. A 20 secondi di distacco arriva il monegasco. Alonso quarto e Sainz quinto

La Ferrari è ancora molto lontana dall’interrompere il dominio Red Bull, a Baku va in scena ancora un monologo della casa di Milton Keynes. Primo Perez, secondo Verstappen e terzo Leclerc che partiva dalla pole.

La lotta per il mondiale sembra essere solo una questione tutta interna alla Red Bull con i due piloti praticamente appaiati in classifica. La Ferrari non fa nemmeno il solletico a Christian Horner.

I 20 secondi di distacco maturati alla fine del gran premio raccontano di un Cavallino che deve ancora imparare a galoppare. Leclerc è stato bravo a contenere i danni, visto che dietro di lui Alonso ha soffiato la posizione a Sainz. Dietro lo spagnolo, Hamilton. Il pilota monegasco ha tirato fuori il miglior risultato possibile dopo la pole nella Sprint Race.

La classifica del mondiale vede Verstappen primo a 93 punti seguito dal compagno di scuderia a 87 punti. Dietro di loro Alonso con 60 punti e Hamilton con 48 punti. Sainz e Leclerc, rispettivamente quinto e sesto con 34 e 28 punti.

Queste le parole di Leclerc a fine gara:

«La Red Bull è di un’altra categoria quando si tratta della gara, il nostro miglior giro in qualifica ci ha permesso di partire davanti ma loro hanno molto più passo e ci hanno superato subito. Hanno trovato qualcosa che a noi ancora manca, ma stiamo lavorando tanto per migliorare e già oggi c’è stato un miglior feeling con la macchina. Non sappiamo però effettivamente quanto ci siamo avvicinati, oggi anche l’Aston Martin era più veloce».

Di seguito l’ordine di arrivo dei primi dieci:

1. Perez (Red Bull)

2. Verstappen (Red Bull)

3. Leclerc (Ferrari)

4. Alonso (Aston Martin)

5. Sainz (Ferrari)

6. Hamilton (Mercedes)

7. Stroll (Aston Martin)

8. Russell (Mercedes)

9. Norris (McLaren)

10. Tsunoda (AlphaTauri)

