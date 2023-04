Le eventuali nuove sanzioni Juventus potrebbero non riguardare questo campionato (Repubblica)

I tempi sono lunghi, si arriverà a maggio inoltrato. Poi ci saranno l’appello e l’eventuale Collegio di garanzia

La giustizia sportiva e la Juventus. Che nel secondo filone potrebbe cavarsela con una multa (lo ha scritto ieri la Gazzetta) e in ogni caso le penalità potrebbero arrivare nel prossimo campionato.

Scrive Repubblica che la multa potenzialmente (per l’inganno sui contratti) potrà essere di oltre cento milioni.

Ma aggiunge:

non è detto che le sanzioni avranno effetto su questo campionato: tra i tempi per le memorie delle difese (15 giorni), il deferimento e quelli per fissare il processo sportivo al Tribunale federale (fino a 30 giorni), si arriverà a maggio inoltrato.

Considerato poi il tempo per appello ed eventuale Collegio di garanzia, si rischia di finire quando la nuova stagione sarà già ampiamente nel vivo. Una lunghissima attesa, che non permette certezze.

