Lazio, ancora comportamenti razzisti: la Nord rischia la chiusura (anche la Curva Sud Roma)

Sulla Gazzetta. Cori razzisti dei biancocelesti anche ieri a Monza: il Giudice Sportivo potrebbe chiedere un altro supplemento di indagine.

Le curve del tifo caldo di Lazio e Roma rischiano la chiusura da parte della Procura Federale a causa dei cori razzisti. I tifosi biancocelesti sono ancora sotto osservazione per i cori antisemiti intonati durante il derby, mentre i giallorossi rischiano per gli insulti rivolti all’allenatore della Sampdoria, Dejan Stankovic.

La Gazzetta dello Sport scrive che il rischio è maggiore per i laziali, perché c’è l’aggravante della recidività dopo la trasferta di Monza. Il Giudice Sportivo si era riservato di decidere entro domani sul coro “in sinagoga vai a pregare, ti farò sempre scannare“, rivolto dai laziali ai romanisti durante il derby, ma a questo punto potrebbe prendere altro tempo per ulteriori accertamenti.

“Il Giudice Sportivo infatti si era riservato di decidere entro domani, 4 aprile, dopo aver predisposto un ulteriore approfondimento in merito al coro intonato dal pubblico laziale durante la Stracittadina del 19 marzo. Adesso però è possibile che il Giudice Sportivo chieda, come fatto in precedenza, un ulteriore approfondimento alla Procura Federale prima di pronunciarsi”.

Come detto sopra, la curva laziale è recidiva.

“Ad aggravare la posizione della Lazio si aggiunge il comportamento tenuto da alcuni occupanti del settore ospiti durante la sfida disputata ieri a Monza. Nonostante l’indagine in corso e il rischio di veder chiuso nuovamente il settore più caldo del tifo biancoceleste. Stavolta sul rapporto degli ispettori federali si legge che il coro incriminato è stato intimato dalla porzione dello stadio riservata agli ospiti. In più è stata segnalata la presenza dello striscione “Ultras Lazio” e sono state sventolate due bandiere, presenze fisse nella curva laziale.” – dove la Gazzetta ricorda – “Lo stesso settore è stato anche chiuso per un turno, in seguito ai “buu” razzisti rivolti dai tifosi laziali a due giocatori del Lecce, durante il match disputato allo stadio Via del Mare lo scorso 4 gennaio”.

Per quanto riguarda la curva dei tifosi della Roma la Gazzetta scrive:

“La Roma invece potrebbe incorrere in una pesante sanzione o, nel peggiore dei casi, in una giornata di squalifica (con sospensiva) della Curva Sud. Gli ispettori però hanno anche sottolineato come José Mourinho abbia tentato “invano” di stoppare il coro, con un gesto rivolto alla curva giallorossa. Il coro è stato attribuito alla Curva Sud senza indicare la percentuale di tifosi che lo hanno intonato”.

