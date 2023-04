Laporta: «Il Camp Nou si trasformerà nel miglior stadio del mondo»

In conferenza stampa: «Abbiamo chiuso l’operazione di finanziamento del più importante progetto istituzionale della storia del club».

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha presentato in conferenza stampa l’accordo di finanziamento che il club ha raggiunto con venti investitori per finanziare il progetto Espai Barça, utile al rinnovamento dello stadio. Ha parlato del più importante progetto istituzionale della storia del club e garantito che i lavori inizieranno quest’estate. Lavori che, ha specificato, non comportano costi per i soci né ipotecano il club e sicuramente non compromettono né il progetto sportivo né il modello istituzionale.

«Abbiamo chiuso l’operazione di finanziamento del più importante progetto istituzionale della storia del club, garantendo che i lavori cominceranno quest’estate. Abbiamo realizzato un sogno collettivo, che si trasformerà nel miglior stadio del mondo. Un progetto che è stato rimandato per troppi anni, a volte comprensibilmente e a volte no. I lavori non comportano costi per i soci e non ipotecano il club né compromettono il progetto sportivo o il modello istituzionale. I partner rimarranno i proprietari».

Laporta ha aggiunto che il nuovo stadio sarà un’eredità da lasciare alle future generazioni.

«Il nuovo Camp Nou sarà un’eredità per i nostri nipoti, non è stato facile arrivare fin qui nonostante le avversità. La chiave è credere in noi stessi e amare il Barça».

Il vicepresidente dell’area economica Eduard Romeu ha specificato:

«Il prestito sarà pagato con il reddito straordinario ottenuto dallo stadio, che dovrebbe essere di 247 milioni all’anno, anche se è una previsione conservativa».

Ricordiamo che il Barcellona, per la manutenzione dello Spotify Camp Nou, non giocherà lì le partite in casa della prossima stagione.

