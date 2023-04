Laporta ha incontrato Ceferin in Slovenia per spiegargli il caso Negreira (Marca)

Il presidente del Barcellona ritiene fondamentale riallacciare i rapporti con l’Uefa dopo la questione Superlega. Vuole evitare sanzioni

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, si è recato in Slovenia per incontrare il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin. Marca scrive che Laporta ha voluto spiegare in prima persona a Ceferin l’intero caso Negreira e la situazione del club blaugrana. Il patron del Barcellona continua a respingere ogni accusa di aver speso soldi per falsare le partite, in attesa della decisione del tribunale. Vorrebbe che l’Uefa decidesse solo dopo che la sentenza sarà stata emessa, non prima, come invece l’organizzazione internazionale sportiva ha facoltà di fare. Da qui la partenza per la Slovenia e l’incontro con il presidente Ceferin. E’ importante riallacciare i rapporti dopo quanto accaduto con la Superlega e tutte le frizioni conseguenti tra Barcellona e Uefa.

Marca scrive:

“Per Laporta avvicinarsi alla Uefa è molto importante. Teme che possa essere prodotta una sanzione in quanto questo organismo non ha bisogno di una delibera giudiziaria per prendere sanzioni sportive. Il presidente del Barça vuole che la Uefa aspetti che un giudice si pronunci sulla questione e intanto non intraprenda alcun provvedimento disciplinare. Quindi, Laporta ha voluto incontrare Ceferin di persona”.

E ancora:

“Per l’ambiente del Barcellona è molto importante che vengano riallacciati i rapporti con la Uefa, che si sono deteriorati da quando il Barcellona ha sostenuto il progetto della Superlega, per evitare sanzioni sportive”.

