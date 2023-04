La Uefa tenderà la mano alla Juventus solo se lascia subito la Superlega (Gazzetta)

La Juventus rischia di rimanere fuori dalle coppe per fair play finanziario e «condotta antisportiva», la Uefa ha avuto documenti dalla procura di Torino

La Uefa tenderà la mano alla Juventus solo se lascia subito la Superlega. È quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport.

La pace è possibile, ma serve un deciso cambio di rotta sul tema Superlega e prima della sentenza della Corte Ue. (…) Per farla breve, a Nyon sono pronti a tendere la mano al club bianconero ora che non c’è più Andrea Agnelli ma s’aspettano qualcosa che al momento non è ancora avvenuto, ovvero l’uscita di scena dalla Superlega.

Logico che un’uscita di scena da parte della Juventus solo dopo il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea non avrebbe lo stesso valore per l’Uefa. A Nyon gradirebbero che il club si smarcasse prima e ormai il tempo stringe. In soldoni, a Nyon pensano che per ricucire e ricostruire bisogna chiudere definitivamente con il passato, che significa un taglio netto anche con ciò che resta ancora in società della vecchia gestione e un cambio anche a livello comunicativo, con un abbandono dei temi cari alla Superlega. Altre strade non sono percorribili.

Intanto la Uefa ha già chiesto e ottenuto direttamente dalla Procura di Torino tutta la documentazione vecchia e nuova legata all’inchiesta Prisma. Sul tavolo ci sono le due questioni del fair play finanziario e della «condotta antisportiva», motivi per cui la Juventus rischia di rimanere fuori dalle coppe.

