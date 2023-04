La Lazio vince 1-0 contro l’Inter (ma c’è ancora tutto il secondo tempo)

Felipe Anderson porta in vantaggio la squadra di Sarri. Gol annullato all’Inter. Così oggi non ci sarebbe festa scudetto

A fine primo tempo la Lazio sta vincendo 1-0 in casa dell’Inter ma la partita è apertissima. Questo risultato rimanderebbe la festa scudetto del Napoli. Primo tempo , per i napoletani, quello tra Inter e Lazio. Per fortuna, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la squadra di Luciano Spalletti non guarderà la sfida di San Siro: dopo il pranzo, il gruppo salirà sul pullman diretto al “Maradona”.

Al 25esmo esultanza per il vantaggio della formazione di Inzaghi che va in gol con Henrik Mkhitaryan che aveva chiuso alla perfezione un assist di Correa. La rete è stata però annullata dal direttore di gara per fuorigioco.

Bastano pochi minuti però perché l’urlo di gioia si trasformi in uno di paura, perché è la Lazio a portarsi in vantaggio a Milano contro l’Inter.

Erroraccio difensivo di Acerbi che regala il pallone a Felipe Anderson il quale scambia con Luis Alberto e calcia in porta battendo Onana. Per il Napoli non è una buona notizia in chiave scudetto. Nel finale la Lazio sfiora due volte il raddoppio, potrebbe essere un buon segno.

