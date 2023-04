La Coppa Italia vale 4,5 milioni più i soldi della nuova Supercoppa (Gazzetta)

Montepremi da 23mila euro per il mini torneo che si terrà in Arabia, oltre ai soldi già previsti per le finaliste e la vincitrice della Coppa Italia.

Oltre al prestigio e ai riscatti stagionali, la Coppa Italia, che torna in campo questa sera, consente ai club una possibilità di un ricavo economico importante. Quest’anno più degli altri, in quanto le finaliste di questo trofeo prenderanno parte alla nuova Supercoppa, in programma nel gennaio 2024 in Arabia Saudita. Questa infatti si svolgerà con il nuovo format a quattro squadre e verserà soldi nelle casse delle società solo per la loro partecipazione.

Dal punto di vista economico, spiega la Gazzetta dello Sport, per la nuova Supercoppa:

“Il montepremi totale sarà di 23 milioni di euro (una piccola percentuale andrà alla Lega) e verrà diviso tra le squadre in base al piazzamento finale, con la vincente della Supercoppa che si porterà a casa 7 milioni”.

I proventi saranno chiaramente da aggiungere ai soldi che attendono le finaliste in Coppa Italia. Per le squadre ancora in competizione, andare in finale vale ancora di più poiché lontane dai primi due posti in campionato, che garantiscono la partecipazione al nuovo format di Supercoppa.

“Vedendo la classifica, al momento (con la penalità di 15 punti per i bianconeri) né Juve né Inter – oltre, ovviamente, a Fiorentina e Cremonese – potrebbero qualificarsi al quadrangolare di Supercoppa dal campionato: i posti saranno presi dalle prime due squadre della Serie A, a oggi Napoli e Lazio. L’unica via, allo stato attuale, è dunque arrivare in finale di Coppa Italia, che porterà 2 milioni alla perdente e 4,5 a chi vince la competizione. Ecco che Juventus-Inter, ma anche Fiorentina-Cremonese, valgono diversi soldi tra presente in Coppa Italia e futuro in Supercoppa”.

Nel doppio confronto che inizia oggi, con Juventus-Inter, si gioca dunque un pezzetto di futuro per le due società che ambiscono al ritorno al top, oltre al valore più simbolico per il derby d’Italia. Nell’altra sfida, tra Cremonese e Fiorentina, la posta in palio vale anche di più, date le casse più ridimensionate.

