Juventus, Paredes si è scusato con Allegri. Niente multa per la lite di Pasquetta (Gazzetta)

L’argentino ha fatto mea culpa e poi si è allenato regolarmente in gruppo, tornando sorridente e sereno

Dopo la lite di Pasquetta, il caso Paredes-Allegri è rientrato. La Gazzetta dello Sport scrive che l’argentino si è scusato con il tecnico della Juventus e che ieri si è allenato regolarmente in gruppo. Secondo quanto filtra dal club bianconero, Paredes non sarà nemmeno multato.

La Gazzetta dello Sport scrive:

“La lite di Pasquetta Paredes-Allegri si chiude con le scuse dell’argentino. La notte ha portato consiglio al regista, che ieri si è presentato alla Continassa e ha fatto marcia indietro con il tecnico per l’acceso litigio di lunedì negli spogliatoi davanti a gran parte dei compagni. Allegri ha incassato il pentimento e le scuse del ragazzo e alla fine, stando a quanto filtra dagli ambienti bianconeri, l’ex Paris Saint Germain non dovrebbe essere né multato per il

comportamento né escluso dalle prossime partite”.

“Intanto ieri, dopo le scuse, Paredes ha lavorato regolarmente in gruppo. E soprattutto è riapparso di nuovo sorridente e sereno. Di tutt’altro umore rispetto al post allenamento di Pasquetta, quando al rientro negli spogliatoi è sbottato contro Allegri rinfacciandogli tra le altre cose anche lo scarso impiego delle ultime settimane. Talmente arrabbiato da saltare la grigliata di Pasquetta con squadra, staff e famiglie”.

A giugno, in ogni caso, le strade di Paredes e della Juventus si separeranno. E questo a prescindere dalla lite con l’allenatore. L’eliminazione della Juventus dalla Champions ha fatto decadere l’obbligo di riscatto dal Psg e il club bianconero ha già deciso da tempo di puntare su Frattesi del Sassuolo.

Questo è il racconto che ieri la Gazzetta faceva della lite:

“Il centrocampista argentino, apparso nervosetto già durante la partitella del mattino (vedi entrata su Szczesny), a fine allenamento è rientrato negli spogliatoi tra gli ultimi, con un passo spedito e tutt’altro che sorridente in volto, precedendo di qualche metro Massimiliano Allegri. Quello che l’ex Paris Saint Germain e l’allenatore bianconero non si sono detti sul campo, vista la tanta gente in tribuna, non se lo sono invece mandato a dire nei minuti successivi, al rientro negli spogliatoi. Paredes è sbottato contro Max, rinfacciandogli anche lo scarso impiego degli ultimi mesi”.

“Una lite accesa, tutt’altro che pasquale e davanti a gran parte della squadra. Tanto che Paredes, poi tranquillizzato da alcuni compagni, alla fine non ha nemmeno preso parte al pranzo. Attimi di tensione e nervi tesi”.

