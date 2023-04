Acceso litigio tra Paredes e Allegri: l’argentino infuriato per lo scarso minutaggio (Gazzetta)

Tutto è avvenuto davanti alla squadra, al termine dell’allenamento. I compagni hanno cercato di tranquillizzare Paredes che ha disertato il pranzo

La Pasquetta della Juventus è trascorsa all’insegna della tensione per una lite tra Paredes e Allegri. Ne scrive la Gazzetta dello Sport. L’argentino ha rinfacciato al tecnico lo scarso minutaggio degli ultimi due mesi (1.086 minuti in

totale, appena 170’ da febbraio) e di essere finito in coda alle gerarchie del centrocampo. La lite tra i due è avvenuta in campo, dopo l’allenamento aperto al pubblico.

La Gazzetta scrive:

“Il centrocampista argentino, apparso nervosetto già durante la partitella del mattino (vedi entrata su Szczesny), a fine allenamento è rientrato negli spogliatoi tra gli ultimi, con un passo spedito e tutt’altro che sorridente in volto, precedendo di qualche metro Massimiliano Allegri. Quello che l’ex Paris Saint Germain e l’allenatore bianconero non si sono detti sul campo, vista la tanta gente in tribuna, non se lo sono invece mandato a dire nei minuti successivi, al rientro negli spogliatoi. Paredes è sbottato contro Max, rinfacciandogli anche lo scarso impiego degli ultimi mesi”.

La rosea parla di “lite accesa“, avvenuta davanti alla squadra.

“Una lite accesa, tutt’altro che pasquale e davanti a gran parte della squadra. Tanto che Paredes, poi tranquillizzato da alcuni compagni, alla fine non ha nemmeno preso parte al pranzo. Attimi di tensione e nervi tesi”.

L’avventura bianconera di Paredes sembra ai titoli di coda. Nelle gerarchie di centrocampo l’argentino è stato scavalcato da Locatelli e Barrenechea e Cherubini ha deciso di non riscattarlo.

“Divorzio facilitato dagli accordi stipulati con il Psg lo scorso agosto. L’eliminazione della squadra di Allegri ai gironi di Champions League ha fatto decadere l’obbligo di riscatto da parte della Juventus. Venti milioni che, infatti, alla Continassa hanno già deciso di dirottare su Davide Frattesi (Sassuolo), obiettivo caldo e sempre più concreto per il centrocampo della Signora 2023-24. Senza contare la crescita di Barrenechea e il probabile ritorno alla Continassa di Nicolò Rovella, protagonista di una stagione positiva in prestito al Monza”.

