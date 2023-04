Juventus, abbonamenti col rimborso del 30% in caso di retrocessione in Serie B (CorSera)

Il club ha inviato agli abbonati del «Premium club» le condizioni per il rinnovo: rimborso del 30% in caso di retrocessione

La Juventus prende seriamente in considerazione l’ipotesi di retrocessione in Serie B. L’indizio è fornito da Massimiliano Nerozzi sul Corriere della Sera. Nerozzi scrive che la Juventus, nei giorni scorsi, ha inviato ai suoi abbonati del Premium club la proposta di rinnovo dell’abbonamento. Ebbene, ci sono le percentuali sul prezzo da pagare entro maggio con la parte residua da saldare in caso di coppe europee e anche la possibilità di un rimborso del 30% qualora la squadra retrocedesse di una categoria, appunto. Insomma, il club non esclude affatto l’ipotesi, viste le vicissitudini giudiziarie nelle quali si è trovato coinvolto e l’esito ancora del tutto incerto dei procedimenti pendenti.

Nerozzi scrive:

“In questi giorni la Juve ha mandato ai suoi abbonati del «Premium club», posti fino ai 7 mila euro a stagione, la proposta per il rinnovo: 85% da pagare entro il 19 maggio, il restante 15% in caso di coppe europee e rimborso del 30% ci fosse la retrocessione in B. Evento impensabile, ora, ma che fa ben capire le difficoltà di una stagione dantesca”.

