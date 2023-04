Juve-Inter, nei referti degli ispettori Figc nessuna traccia di quanto accaduto negli spogliatoi 

Lo scrive la Gazzetta. La rissa non è continuata nella pancia dello stadio. Le decisioni del Giudice Sportivo si limiteranno a quanto accaduto in campo

Nei referti degli ispettori della Figc presenti all’Allianz Stadium per Juventus-Inter, non ci sarebbe traccia di quello

che è accaduto nel tunnel degli spogliatoi al termine della partita, dopo la rissa in campo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“E il «mistero» spogliatoi? Non sarebbe tale. Insomma la rissa del campo non avrebbe avuto una seconda puntata nella «pancia» dello stadio dove comunque erano presenti gli ispettori federali. Tutte le decisioni si riferiranno dunque alla zuffa di fine partita, ma nel momento «pubblico» visto che non ci sono state risultanze relative a un bis degli scontri in campo nonostante la «fuga» di qualche giocatore verso gli spogliatoi avesse fatto pensare al peggio”.

Nei referti degli ispettori federali, che oggi La Stampa riporta con dovizia di particolari, sono invece segnalati più volte gli ululati razzisti dei tifosi della Juventus verso l’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku. E anche gli epiteti razzisti con cui è stato indicato il belga. Non solo: c’è anche traccia del violento pugno sferrato da Cuadrado al portiere dell’Inter Handanovic. E persino il tentativo di aggressione dell’arbitro Massa da parte di un dirigente dell’Inter, per cui è stato costretto ad intervenire il resto dello staff nerazzurro ad evitare il peggio. Chi rischia di più dovrebbe essere Cuadrado, con almeno tre turni di stop. La Sud sarà chiusa per un turno ma con pena sospesa. Queste almeno sono le previsioni dei quotidiani.

