Juve, attacco flop: ogni gol di Vlahovic costa 1 milione (Gazzetta)

Il serbo non segna dal rigore di Friburgo del 16 marzo e su azione da febbraio. L’ultimo gol di Milik risale a gennaio. Chiesa ancora a secco in campionato

Nella Juve segnano più i centrocampisti e i difensori che gli attaccanti. Nonostante i 150 milioni investiti in cartellini sul mercato. La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento al tema.

“Juve, abbiamo un problema. In attacco i conti non tornano. I motivi tecnici si intrecciano a quelli economici. L’allestimento del reparto offensivo – da Vlahovic a Chiesa, passando per Kean e Milik fino a Di Maria – è costato oltre 150 milioni soltanto di cartellini. Ma nel momento decisivo della stagione segnano praticamente solo centrocampisti (Rabiot e Cuadrado) e difensori (Gatti)”.

L’unica eccezione è il gol di Kean nella partita contro il Verona. Ad essere preoccupanti sono soprattutto i numeri relativi a Vlahovic. Il serbo non segna dal 16 marzo su rigore (quello di Friburgo), mentre su azione non segna, in Europa, da più di due mesi, dal 16 febbraio contro il Nantes e in campionato addirittura da 77 giorni (doppietta contro la Salernitana, 7 febbraio).

Per quanto riguarda poi Di Maria, l’ultimo gol è arrivato contro il Friburgo a Torino (9 marzo), mentre in Serie A è accaduto nella trasferta di La Spezia (19 febbraio).

“E se Kean è l’unica punta andata in gol in questo mese, Chiesa non ha ancora timbrato in Serie A (ultima rete in casa del Friburgo, 16 marzo) e Milik insegue ancora il primo centro post infortunio alla coscia. Già, il polacco è fermo al 22 gennaio e al gol nel 3-3 contro l’Atalanta. Un’eternità”.

Nonostante Allegri abbia cambiato tre moduli e diverse volte uomini, il risultato non cambia: gli attaccanti non segnano.

“E i numeri in attacco non tornano. Basta pensare a quanto stanno costando alla Juventus in termini economici (rapporto stipendio/ numero di reti) i gol stagionali di Vlahovic (7 milioni di ingaggio netto/ 11 reti), Kean (3 / 8 reti), Milik (3 / 8 reti), Di Maria (6/ 8 reti) e Chiesa (5/ 2 reti). Il conto è salato anche escludendo Federico, che dopo l’infortunio ai legamenti è sì in crescita, ma non ancora sui livelli pre intervento. Ogni gol di Vlahovic finora è costato 636 mila euro netti (1,17 milioni al lordo per le casse del club), di Di Maria 750 mila netti (1,38 al lordo) e della coppia Kean-Milik 375 mila (491 mila lordi grazie al Decreto crescita per l’azzurro, 693 mila per il polacco)”.

Ovviamente questo score condiziona il futuro delle punte.

“Se Chiesa è intoccabile e per Di Maria è imminente un nuovo incontro per il rinnovo, resiste l’ottimismo sulla conferma di Milik. Kean resta in bilico. Mentre per Vlahovic, mai come in questo momento storico, dipenderà dal mercato e dalle offerte che arriveranno alla Continassa”.

ilnapolista © riproduzione riservata