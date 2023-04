La Juve perde con la Lazio e Vlahovic cancella il suo account Instagram

L’attaccante bianconero ha deciso di prendersi una pausa. Non segna in Serie A da due mesi, precisamente dal 7 febbraio

La Juve perde all’Olimpico contro la Lazio e Dusan Vlahovic cancella il suo account Instagram. L’attaccante serbo è evidentemente in crisi: non segna in Serie A da più di due mesi, precisamente dal 7 febbraio. Evidentemente ha deciso di prendersi una pausa dai social.

Vlahovic ha cancellato il suo account, privandosi del contatto con i suoi quasi 2 milioni di follower. Probabilmente una pausa temporanea in attesa di ritrovare se stesso. Non è la prima volta, del resto, che il serbo decide di concedersi un momento di intimità. Lo fece già nel settembre del 2020, dopo un Inter-Fiorentina 4-3 in cui sbagliò una rete facile, perdendosi D’Ambrosio che andava in rete.

Vlahovic si è fatto male durante Lazio-Juventus. Nel corso del primo tempo ha appoggiato il piede su quello di Cataldi, provocandosi, involontariamente, una distorsione alla caviglia destra.

