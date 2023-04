Inzaghi: «I ragazzi sono stati strepitosi, abbiamo vinto una partita a cui tenevamo tanto» 

A Dazn: «Nel primo tempo abbiamo avuto il predominio ma siamo stati lenti nella circolazione, il gol del secondo tempo ci ha sbloccati».

Dopo la vittoria sull’Empoli in campionato, in trasferta al Castellani, ai microfoni di Dazn ha parlato l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi.

«Partita importante, una delle tante che dovremo fare da qui alla fine, interpretata bene. Nel primo tempo abbiamo avuto il predominio ma siamo stati lenti nella circolazione, si poteva fare meglio, il gol del secondo tempo ci ha sbloccati e abbiamo vinto una partita a cui tenevamo tanto».

cosa ti porti via dalla partita? Inzaghi:

«Per Rom e per l’Inter il recupero è decisivo, hanno giocato giocatori che nell’anno hanno giocato meno, sono stati strepitosi, ho ricevuto ottimi segnali ma su questo non ho mai avuto dubbi».

Gravina ti ha messo un problema in più e il resto ce lo ha messo Lukaku, Romelu non era in condizioni splendide, fino al gol l’aveva presa poco, ma poi ha fatto due gol e un assist, come si fa a lasciarlo fuori con la Juve? Inzaghi:

«Intanto l’importante è poter scegliere, quello che non ho potuto fare fino alla sosta, ora ho la fortuna di avere i quattro attaccanti in buona condizione, il problema per l’allenatore è quando non si può scegliere. Poi per la squalifica tolta sono contento per lui, per noi, ma penso sia stato un grandissimo segnale dato dalla Federazione a tutti, soprattutto ai giovani che bisogna sempre combattere contro il razzismo. Si decidono le gare un paio di giorni prima, ci si possono fare delle idee, ho voluto far respirare giocatori che avevano giocato tantissimo, qualcosa ho in mente, ma poi vedremo. Siamo contentissimi di giocarci una grandissima semifinale nel nostro stadio davanti ai nostri tifosi e faremo una grandissima partita».

Davanti alla difesa s litigano un po’ il ruolo, Calhanolglu e Brozovic, forse è la scelta più difficile? Inzaghi:

«Diciamo che è una scelta continua il nostro lavoro, avete visto che partita ha fatto D’Ambrosio, o Bellanova? Sono due esempi. D’Ambrosio praticamente non l’ho mai avuto quest’anno. In questo momento ho la fortuna di avere tutti a disposizione, a parte Skriniar, non sarà per me un problema scegliere».

Suo fratello ha detto che tiferà Milan. Inzaghi:

«Sapete il rapporto che ho con mio fratello, ha dato tanto al Milan ma dall’altro ci sono io. In qualsiasi modo vada sarà contento».

