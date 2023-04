Insigne: «Da tifoso sò scaramantico, ma ora posso dirlo: manca poco al grande SOGNO»

L’ex capitano del Napoli su Instagram: «Alcuni amori li senti sempre molto vicini, è stato molto difficile non esprimermi in questo periodo»

Di Lorenzo Insigne si era parlato ieri sera negli studi di Dazn quando a Rafa Benitez era stato chiesto “Come pensa che prenderanno lo scudetto del Napoli quelli che sono andati via, come Insigne, Koulibaly o Mertens?

Benitez aveva detto «credo che loro saranno contenti, però..», ma Barzagli ha rincarato la dose«C’è un misto. Più che altro Insigne avrebbe pagato per essere il capitano del Napoli adesso. Anche lo scorso anno il Napoli c’è andato vicino e quindi c’è sempre quella sensazione che ci sei andato vicino» Questo pomeriggio l’ex capitano del Napoli si è fatto vivo via social dal Canada spiegando come la pensa Alcuni amori li senti sempre molto vicini, è stato molto difficile non esprimermi in questo periodo; ma da tifoso napoletano sò scaramantico🤟🏼 Ma questa volta posso dirlo: manca poco al grande SOGNO

💙

