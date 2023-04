Barzagli: «Insigne avrebbe pagato per essere il capitano del Napoli adesso»

A Dazn si parla di come prenderanno lo scudetto gli ex Napoli come Mertens, Koulibaly e Insigne. Benitez: «Credo che loro saranno contenti, però..»

Negli studi di Dazn si chiacchiera con Rafa Benitez sottoposto ad una lunga serie di domande al termine del week end di calcio. Tra le domande alcune sul Napoli, squadra che lui conosce bene perché l’ha allenata in passato, proprio all’inizio del ciclo che sta per portare gli azzurri alla vittoria dello scudetto

Come pensa che prenderanno lo scudetto del Napoli quelli che sono andati via, come Insigne, Koulibaly o Mertens?

«Io come allenatore sono contento perché ho visto crescere la società, credo che loro saranno contenti, però..»

Interviene Barzagli che precisa

«C’è un misto. Più che altro Insigne avrebbe pagato per essere il capitano del Napoli adesso. Anche lo scorso anno il Napoli c’è andato vicino e quindi c’è sempre quella sensazione che ci sei andato vicino»

Poi Borghi affonda

«Proprio l’anno in cui vai via e si vince è dura»

