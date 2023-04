In Cina la vedono così: lo scudetto è motivo di orgoglio per “quasi” tutto il sud Italia

Il Daily China sulla rivalità nord e sud: “La rarità con cui il sud intero ha vinto lo scudetto rende speciale la vittoria del Napoli sulle squadre del nord”

Il Napoli e lo scudetto quasi vinto sbarca anche sul Daily China, il quotidiano di Hong Kong, che si è voluto soffermare sull’importanza di questo scudetto. Mentre la città abbandona la scaramanzia e si prepara a festeggiare, da Hong Kong si racconta il valore di questo premio che ha inizio decenni fa, da quando l’Italia iniziava la divisione tra Nord e Sud per ragioni economiche e politiche. Scrive il giornale asiatico:

“Lo Scudetto arriverà nella città del più grande club del Sud Italia per la prima volta dal 1990, quando la Serie A era considerata il più grande campionato del mondo e Diego Armando Maradona giocava ancora con il Napoli”.

Nel calcio – e non solo -, nord e sud Italia si dividono per la partecipazione e la storia. I club del nord sono la maggioranza. I club del sud possono fare affidamento alla rappresentanza del Napoli e di poche nuove arrivate.

Soprattutto, con la vittoria del Napoli, si interrompe una striscia di 22 anni dove il campionato era conquistato solo dalle città del nord.

“Era da 22 anni che le grandi tre squadre di Juventus, Milan e Inter vincevano la Serie A. L’ultima volta la Roma vinse sulla Lazio nel 2001. Tra di loro, le squadre che vestono le maglie a strisce (quelle di Torino e Milano) hanno vinto il campionato per un totale di 74 volte. La rarità con cui il sud intero ha vinto lo Scudetto rende speciale la vittoria del Napoli sulle squadre del nord”.

Il giornale ha poi intervistato il professore Lucio Lamberti, del Politecnico di Milano, il quale ha definito la vittoria di questo campionato come «un caso isolato che non colmerà lo spartiacque del paese». Tuttavia, si tratta di una vittoria che promette orgoglio alle regioni del sud, anche se non tutti tifano Napoli.

