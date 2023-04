Il Verona ha dieci giornate per provare a evitare la Serie B (aspettando la Juventus)

La lotta salvezza al netto dei tribunali. Cremonese e Sampdoria spacciate. Il Verona è a sei punti dallo Spezia e a otto dal Lecce

Non c’è solo la lotta scudetto o quella per raggiungere la Champions. C’è anche quella per non retrocedere. Mancano dieci giornate e almeno un posto è ancora in bilico. Sempre che i tribunali sportivi non mandino in B la Juventus.

La classifica ora è la seguente:

Salernitana 28

Lecce 27

Spezia 25

Verona 19

Sampdoria 15

Cremonese 13

Retrocedono le ultime tre. Chi sembrerebbe matematicamente in Serie B è la Cremonese che in queste settimane affronterà, tra le big, Milan, Juventus e Lazio. La squadra lombarda avrà lo scontro diretto contro la Sampdoria nella prossima giornata e successivamente dovrà affrontare Hellas Verona, Spezia e all’ultima giornata la Salernitana. Nel calcio tutto è possibile, ma i 13 punti di partenza svantaggiano molto il club.

Anche per la Sampdoria sembra tutt’altro che semplice il cammino verso la salvezza. 15 punti totalizzati fino ad ora, ma i prossimi tre scontri diretti contro Cremonese, Lecce e Spezia potrebbero fare la differenza e rimettere le carte in tavola.

Il Verona invece è a 6 punti dallo Spezia. È la squadra che dovrà affrontare le partite più complicate (Napoli, Inter, Atalanta e Milan). In casa giocherà gli scontri diretti contro Cremonese e Lecce.

Spezia, Lecce e Salernitana sono le squadre teoricamente più tranquille. Il club ligure ha totalizzato 3 pareggi, 1 vittoria e 1 sconfitta nelle ultime 5 giornate e avrà gli scontri diretti contro Sampdoria, Cremonese e Lecce. Il Lecce dovrà affrontare quattro big nelle ultime dieci giornate (Napoli, Milan, Juventus e Lazio). La squadra campana, invece, è quella che può davvero sperare nella salvezza; in questo momento è a +9 dalla zona retrocessione e gli scontri diretti sono alla sua portata. Non ci resta che seguire il finale di questo campionato per scoprire chi ritroveremo in Serie A nella prossima stagione.

