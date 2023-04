Il silenzio degli intellettuali tifosi sulla battaglia di De Laurentiis per la legalità

Ancora cori beceri a Lecce. Vittoria sporca del Napoli ma importantissima. Sono tanti gli uomini lontani dalla condizione migliore

Cesare – Caro Guido vittoria sporca del Napoli ma importantissima. Dopo la caduta in casa con il Milan ci si aspettava una diversa reazione della squadra, come ci aveva abituato dopo le precedenti sconfitte in campionato con Inter e Lazio. Invece il Napoli ha fatto una prestazione mediocre, vinta possiamo dire fortunosamente. E da dire che il Lecce, che ha fatto anche turnover risparmiando dall’inizio alcuni diffidati in vista della partita decisiva in chiave salvezza contro la Sampdoria, veniva da una lunga serie di sconfitte.

Guido – Il Lecce ha giocato una partita gagliarda e non si può non comprendere l’amarezza per un punto perso rocambolescamente. Però in un campionato capitano episodi contro o a favore. Contro la Lazio in fondo abbiamo perso per un episodio, un tiro dal limite. Dopo la pesante sconfitta con il Milan era naturale che i giocatori avvertissero una certa pressione.

Cesare – Spalletti con l’abituale onestà aveva detto nella conferenza stampa post-Milan che non sapeva se il Napoli avesse preso una buca o era caduto in una voragine. Vista la partita di oggi possiamo dire che almeno era caduto in un fosso. Si è avuta la stessa impressione avuta con il Milan (ben altro avversario) cioè di una squadra sottotono, stanca, con molti giocatori al di sotto delle loro possibilità (in primis Lobotka, Mario Rui, Kvara, lo stesso Anguissa, ma diciamo quasi tutta la squadra).

Guido – Interessante la variante che ha trovato Spalletti, sempre acuto: quando Lobotka è schermato (e tra l’altro un po’ sottotono e incapace di liberarsi come fa di solito) facendo prendere palla ad Elmas per iniziare l’azione (anche se non è la stessa cosa per caratteristiche e capacità). In chiave campionato ti devo dire che con la vittoria di oggi, lo scontro di domani Lazio-Juve e il vantaggio siderale in classifica con solo nove partite mancanti alla fine del campionato, non penso ci siano problemi per lo scudetto.

Cesare – Sullo scudetto hai ragione. Quello che invece mi preoccupa, viste le ultime due prestazioni, è la doppia sfida di Champions con il Milan, che invece ha dimostrato di aver ritrovato una forma smagliante. Il Napoli si gioca un’occasione storica, cioè di arrivare in semifinale. Il Napoli dovrà ricompattarsi in vista della sfida di San Siro di mercoledì e speriamo che possa riprendersi in tempo.

Guido – Caro Cesare il Napoli incontra nel suo momento peggiore il miglior Milan. Sotto questo aspetto c’è da essere in apprensione. Inoltre, è evidente che Osimhen manca tantissimo alla squadra per la sua aggressività, il ruolo di leader e trascinatore, i suoi gol e soprattutto per la variante tattica che rappresenta (lancio lungo negli spazi) quando come oggi il palleggio è lento ed impreciso. Inoltre, se Osimhen non recupera per la gara di andata, l’infortunio di oggi di Simeone complica ulteriormente le cose. Ti devo dire che mi tranquillizza la fiducia che ho in Spalletti.

Cesare – Hai ragione. Raspadori, proveniente da un infortunio, purtroppo è apparso lontano dalla forma migliore e se dovrà poi giocare tutta la partita sarà un ulteriore problema. Comunque godiamoci questa vittoria e la ripresa della marcia per lo scudetto e soprattutto godiamoci questa sfida di Champions per sognare ancora.

Guido – Un commento non ce lo possiamo risparmiare dichiarando tutto il nostro disappunto per i cori beceri e volgari che ha intonato un gruppetto di soggetti aspiranti ad essere legibus soluti. Io sarò sempre con il Presidente nella battaglia per la legalità. Piuttosto mi stupisce il silenzio degli intellettuali-tifosi. Che firmano un appello al giorno su tutto lo scibile e tacciono di fronte a chi pretende di essere libero dall’osservare le regole.

Cesare – Concordo pienamente.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: sufficiente;Guido: buono

Di Lorenzo – Cesare: buono; Guido: ottimo

Mario Rui – Cesare: mediocre; Guido: incerto

Rrahmani – Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Kim – Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Anguissa – Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Lobotka – Cesare: sottotono; Guido: non il solito

Elmas – Cesare: buono; Guido: molto buono

Kvara – Cesare: mediocre; Guiso: sufficiente

Raspadori – Cesare: insufficiente; Guido: ancora fuori condizione

Lozano – Cesare: mediocre; Guido: modesto

Ndombele – Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Simeone – Cesare: s.v; Guido:s.v.

Politano – Cesare:s.v.; Guido:s.v.

Zerbin – Cesare:s.v.; Guido:s.v.

Oliveira – Cesare:s.v.; Guido:s.v.

