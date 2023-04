Il rischio è che Roma e Lazio arrivino a un processo sportivo nel 2024 (Repubblica)

Sarebbero passati 7 anni dai fatti contestati. La Juve attende ancora la fine del processo sportivo a 21 mesi dalle prime ispezioni

Quanto impiegherà la giustizia sportiva a chiudere la questione relativa al nuovo filone di plusvalenze, quello riguardante Roma e Lazio? L’interrogativo è posto da La Repubblica. Le due inchieste, al momento, sono basate sulle valutazioni di Trasfermarkt, che già in passato si è rivelato non sufficiente: ad “incastrare” la Juve sono state, piuttosto, le intercettazioni, che anche in questo caso farebbero la differenza. E’ dunque partita la caccia a chat e conversazioni telefoniche.

“A oggi, però, le due inchieste nate per determinare possibili falsi in bilancio e false comunicazioni al mercato attraverso la supervalutazione dei giocatori, si basano sui parametri del sito Transfermarkt. Un sito privato, che la giustizia sportiva ha già ampiamente rigettato come elemento di prova perché inaffidabile, visto che si basa sulle indicazioni dei suoi utenti. L’unica possibilità per una svolta all’inchiesta è che nelle carte inviate da Torino a Roma ci siano intercettazioni compromettenti. O che dalle perquisizioni, che faranno luce anche sulle chat WhatsApp e Telegram dei dirigenti, emergano elementi utili a ricostruire una condotta finalizzata a truccare i conti. Quella che, per capirci, alla Juve è costata il -15 in classifica”.

Il problema, nella nuova inchiesta, sono i tempi. La Finanza ha chiesto alla Procura Figc se ha procedimenti aperti sulle operazioni tra Lazio e Salernitana, ma non c’è nulla, scrive Repubblica. Se la Juventus, che ha ricevuto le prime ispezioni nel luglio 2021, non ha ancora visto chiudersi il suo processo, Roma e Lazio potrebbero arrivare ad avere un processo sportivo nella seconda metà del 2024.

“La questione è già arrivata in Figc. La Finanza ha chiesto mercoledì al procuratore federale Chinè se avesse procedimenti aperti sulle operazioni Lazio-Salernitana: nulla. Quindi si partirà da zero. Sì, ma quando? Il problema sono proprio i tempi. La Juventus, a 21 mesi dalle ispezioni del luglio 2021 che hanno avviato l’indagine aspetta ancora la parola fine del processo sportivo. A questi ritmi, Roma e Lazio potrebbero arrivare a un processo sportivo nel 2024. Forse, nella seconda metà: la giustizia sportiva eserciterebbe la sua funzione 7 anni dopo i primi fatti contestati”.

La sensazione, comunque, è, per tutti i quotidiani, che l’inchiesta della Procura di Tivoli sulle plusvalenze della Lazio sia in una fase più avanzata di quella della Procura di Roma sul club giallorosso.

