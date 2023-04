Il Palermo si allontana dai play-off, perde 2-1 a Parma

Decisivo nella ripresa l’ingresso di Coulibaly che segna anche il gol decisivo. Di Benedyczak e Soleri i due gol per il provvisorio 1-1, ma alla fine la spunta il Parma

Una partita tesa e giocata al massimo fino all’ultimo minuto. Parma e Palermo oggi si sono affrontate allo stadio Tardini con lo scopo di avvicinarsi ai play-off della Serie B. Le squadre sono divise da un punto (Palermo 42, Parma 41) e sognano di qualificarsi alla parte finale del torneo per giocarsi il biglietto per la tanto agognata Serie A. Alla fine a spuntarla sono i padroni di casa, che con un sonoro 2-1 staccano il Palermo in classifica e si avvicinano ai play-off. Sia il Parma che il Palermo non salgono nella massima divisione da molti anni. Il Palermo con il cambio di dirigenza, dopo l’acquisizione delle quote di maggioranza societarie da parte del City Group sogna la doppia promozione dopo quella dell’anno scorso. Il Parma sogna di salire nella massima serie dopo l’inaspettata retrocessione nella stagione 2020\2021.

Primo tempo frenetico, goal da una parte e dall’altra

I primi trenta minuti della partita scorrono freneticamente, entrambe le squadre riescono a trovare il goal e a sognare i playoff. Soltanto al minuto 32 il giovane centravanti del Parma Adrian Benedyczak riesce a sbloccare il match con una zampata nell’area di rigore dopo un perfetto cross di Zanimacchia. Il numero 22 del Parma si conferma ancora una volta un centravanti letale nonostante la giovane età (22 anni). Il Palermo pareggia pochi minuti dopo con il solito Edoardo Soleri, trascinatore della squadra del capoluogo siciliano assieme Matteo Brunori, partito dalla panchina ma subentrato al 64′. Il primo tempo finisce 1-1.

Coulibaly rompe gli equilibri e segna il goal del 2-1

Primo cambio del Parma all’inizio del secondo tempo. C’è bisogno di più spinta sulla fascia e il tecnico decide di far entrare l’agile Coulibaly a discapito del roccioso Christian Ansaldi. Mai scelta fu più azzeccata. Il primo pallone è del Palermo che nella prima parte del secondo tempo si mostra minaccioso e tenta di giostrare la partita al meglio. Al 43′ il palermitano Saric prova a sorprendere Buffon dalla distanza, ma il pallone è troppo alto e non sfiora nemmeno la traversa. L’entrata di Coulibaly è stata decisiva per le sorti del match. Dalla fascia sinistra il calciatore è stato protagonista di accelerazioni decisive. Al 62′ esce uno dei protagonisti del match. Benedyczak lascia il campo all’ex Napoli Roberto Inglese. Poi per il Palermo Corini fa uscire Tutino e lo sostituisce con il bomber Matteo Brunori. Al ’76 Coulibaly segna il goal del 2-1, fatale una respinta di Pigliacelli. Per il giovane è il primo goal con il Parma e in Serie B. I sei minuti di recupero non bastano alla squadra di Eugenio Corini per pareggiare.

