Iervolino, Salernitana: «Un precedente grave, viene premiato chi fa più pressione»

Alla Gazzetta: «Abbiamo assistito alla mortificazione della dignità di una squadra rispetto a un’altra. Mi auguro non capiti più».

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in merito al posticipo della sfida tra Napoli e Salernitana. Il suo dispiacere nasce, soprattutto, dal modo in cui è stata gestita la situazione, perché il cambio di orario e data è avvenuto senza un confronto diretto con il suo club.

«La certezza del calendario è un punto centrale della serietà di un’industria, come la nostra. È un precedente molto grave, perché viene premiato chi ha fatto più pressione».

Per poi aggiungere:

«Non ne faccio un dramma, ma questa decisione ci penalizza sotto diversi punti di vista, come per esempio il tempo ridotto che avremo per preparare la gara contro la Fiorentina. Non si è tenuto contro delle nostre esigenze, abbiamo assistito alla mortificazione della dignità di una squadra rispetto a un’altra. Mi auguro non capiti più».

Le decisioni sono state prese per motivi di sicurezza e la possibilità di contenere la festa per la vittoria dello scudetto. La scelta non ha convinto il presidente della Salernitana, che ha voluto sottolineare le difficoltà che avranno i suoi tifosi nel gestire la trasferta.

«Mi hanno spiegato che è preferibile l’eventuale festeggiamento all’ìnterno dello stadio, ma mi sembra una spiegazione mortificante per i tifosi che devono stare necessariamente lì perché si valuta che nelle piazze ci sarebbe il rischio di disordini. Non mi sento mai una vittima. Però si poteva agire in modo diverso, coinvolgendo anche noi. E non ho capito perché non giochiamo in contemporanea con Inter-Lazio: la Salernitana inizierà la partita in un ambiente già pronto eventualmente a festeggiare. I nostri giocatori vivranno una situazione di disagio e di pressione».

La Salernitana è pronta a lottare per non essere solo una comparsa. Iervolino stesso ha detto: «A Napoli non faremo le comparse. Giocheremo la nostra partita».

ilnapolista © riproduzione riservata