Ibrahimovic si ferma ancora: non è una ricaduta ma un nuovo infortunio. Stagione finita (CorSera)

L’attaccante si è fatto male mentre si riscaldava, pronto ad entrare in campo. Pioli: «Non so l’entità, ma qualcosina ha avuto».

Zlatan Ibrahimovic si ferma ancora. Ieri l’attaccante del Milan si è fatto male durante il riscaldamento, mentre si preparava ad entrare in campo, tra gli applausi del pubblico rossonero. Il Corriere della Sera ipotizza che non si tratti di una ricaduta, ma di un nuovo infortunio, sempre al polpaccio. Il quotidiano ipotizza che la stagione di Ibrahimovic possa essere finita.

Il Corriere della Sera scrive:

“Chi però ieri ha lasciato San Siro con l’umore più nero era senza dubbio Zlatan Ibrahimovic: tornato in panchina dopo oltre un mese per l’infortunio muscolare, si stava riscaldando per entrare in campo fra gli applausi quando s’è fatto male di nuovo. Non è una ricaduta ma un nuovo infortunio, al polpaccio. È rientrato negli spogliatoi zoppicando e dolorante. Sembra una cosa seria, la sua stagione potrebbe essere finita qui”.

Ibrahimovic ha sentito un dolore al polpaccio mentre si riscaldava, nel finale della partita del Milan contro il Lecce. Si è subito diretto verso gli spogliatoi insieme ad un massaggiatore. Evidente la smorfia di dolore sul suo viso. Nel post partita, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha commentato l’infortunio del suo attaccante dicendo che è stato lo stesso svedese a dirgli di non riuscire a giocare. Pioli è sembrato preoccupato. Ha detto che non conosce l’entità dell’infortunio ma che di sicuro qualcosa ha avuto.

«Ha sentito qualcosa al polpaccio e si è fermato… Pensavo di farlo giocare, però mi ha detto che non era disponibile. Non so l’entità, ma qualcosina ha avuto».

