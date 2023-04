I tifosi della Salernitana festeggiano il pareggio che ha rinviato la festa scudetto

I tifosi granata sfottono e riprendono il titolo del film di Sorrentino “È stata la mano di Dia”. Negli spogliatoi si festeggia l’attaccante e il suo gol

Fanno festa i tifosi della Salernitana, al posto dei cugini napoletani. Non solo la Salernitana ha conquistato un ottimo punto salvezza in ottica classifica ma hanno anche impedito al Napoli di festeggiare lo scudetto con sei giornate d’anticipo. Fuori dall’Arechi di Salerno i tifosi festeggiano con bandiere e fumogeni.

Negli spogliatoi della Salernitana il clima era proprio di festa come dimostrano le stories del profilo Instagram ufficiale del club. Tutti in coro per Dia e il suo gol:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da U.S. Salernitana 1919 (@ussalernitana1919official)

I tifosi granata non potevano sperare in un pomeriggio migliore. Una partita, secondo i più, “apparecchiata” per il Napoli è finita per essere una lenta morsa nel quale sono caduti gli uomini di Spalletti.

Il gol di Dia a pochi minuti dal 90′ ha gelato il Maradona e tutti i festeggiamenti di un popolo sicuro che oggi potesse essere il giorno della matematica certezza. Tutto rinviato a giovedì contro l’Udinese.

Proprio da Dia partono gli sfottò da Salerno: «È stata la mano di Dia» scrivono sui social, parafrasando il titolo del famoso film di Sorrentino, “È stata la mano di Dio”. Tra l’altro il regista è tifosissimo del Napoli.

ilnapolista © riproduzione riservata