Haaland e il lungo elenco di record che sta battendo in questa stagione (Daily Mail)

È il giocatore di Premier ad aver segnato di più in una stagione. Ha a disposizione altri tredici match per riscrivere la storia dei bomber

Erling Haaland ieri sera ha battuto per la prima volta in carriera la sua bestia nera, il Bayern Monaco, segnando l’ultimo gol del netto 3-0 che ipoteca il passaggio del turno del Manchester City in Champions League. Ma non solo. Ha stabilito infatti un altro record: è diventato il primo giocatore della Premier League a segnare 45 volte in una sola stagione. Ha superato Ruud van Nistelrooy del Manchester United e Momo Salah del Liverpool. Questi, fermi a 44, hanno però impiegato 52 partite per raggiungere il loro primato. Ad Haaland ne sono bastate solo 39 di partite. Con il City ancora in corsa in tre competizioni, il bomber norvegese potrebbe avere altre 13 partite per rafforzare questo primato.

Ma non è tutto. Si tratta solo di uno dei tanti record che l’autentica macchina da gol del City può stabilire già quest’anno. Lo ricorda il Dailymail:

“Haaland è già il capocannoniere del City in una sola stagione, con il suo 39esimo gol stagionale il mese scorso ha superato un record detenuto da Tommy Johnson dal 1929. È probabile che batterà il record per il maggior numero di gol in Premier League in una singola stagione. Non solo quello per una stagione da 38 partite detenuto da Salah (32), ma anche quello per una stagione da 42 partite condiviso da Alan Shearer e Andy Cole (34). Haaland potrebbe ancora battere il record di Cristiano Ronaldo di 17 gol in una singola edizione di Champions League, stabilito nel 2013-14. Ora è a quota 11”.

C’è poi da ricordare che l’ipotesi di triplete per la squadra allenata da Pep Guardiola non è remota. L’Arsenal in Premier dista sei punti ma i citizens hanno una gara in meno. I gol del norvegese potrebbero segnare quindi un trionfo totale per la sponda celeste di Manchester, segnando il record più importante che pareggerebbe i conti con quella rossa: i red devils avevano fatto il triplete nel ’99.

