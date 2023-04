Haaland contro la sua bestia nera: col Bayern ha sempre perso (Marca)

Sette partite e sette sconfitte per il bomber norvegese contro i bavaresi, ma tutte con la maglia del Borussia Dortmund. Ora è diverso

Per portarsi a casa la sua prima Champions League, il Manchester City è chiamato innanzitutto a eliminare una corazzata come il Bayern Monaco. La sfida di più alto livello di questi quarti di finale, che è contornata da un suggestivo rinnovo del duello fra Pep Guardiola e Thomas Tuchel, ha anche un’altra interessante statistica: Haaland non ha mai battuto il Bayern in carriera. Sette partite giocate ed altrettante sconfitte fanno della squadra bavarese la sua bestia nera. Lo ricorda Marca:

“Haaland ha affrontato il Bayern sempre col Borussia Dortmund, cinque volte in Bundesliga e due nella Supercoppa tedesca. Il risultato è sempre stato lo stesso, visto che le ha perse tutte. Il Bayern è l’unica squadra contro la quale il norvegese ha giocato cinque o più partite e non è mai riuscito nemmeno a pareggiare. Questo nonostante le sue buone prestazioni: contro di loro ha segnato cinque gol”.

Sfida nella sfida dunque per il bomber norvegese, che questa volta, con una maglia diversa, vuole prendersi la sua rivincita, che forse varrebbe più di tutte le altre messe insieme.

ilnapolista © riproduzione riservata