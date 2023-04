Gazzetta: Kvara impreciso e un po’ egoista. La prestazione del georgiano non convince

Il Napoli pareggia contro il Milan e non supera i quarti di finale di Champions, non è ovviamente un dramma per la squadra di Spalletti in una stagione dove gli azzurri sono i grandi favoriti per la vittoria dello scudetto, eppure la formazione non ha convinto ancora una volta. I quotidiani sono molto critici sulla prestazione del Napoli soprattuto su quel di Kvara che era tra i più attesi della serata.

Gazzetta

Kvara 5

Difficile dargli un voto. quasi tutte le azione del Napoli sono sue, ma è un po’ egoista e impreciso. Poi sbaglia anche il rigore. Del “vero” Kvara manca il colpo letale