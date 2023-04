Festa scudetto Napoli, dal 29 aprile divieto di sosta vicino gli ospedali

In attesa di un piano concreto sulla viabilità, alcune misure per tutelare i cittadini e gli ospedali durante i festeggiamenti

Con il confronto con la Salernitana in campionato, il Napoli ha serie possibilità di chiudere matematicamente il primo posto in classifica. In questo modo, nulla potrà privare gli azzurri del terzo scudetto e ogni tifoso potrà dare sfogo alla propria gioia. Tuttavia, la paura di una festa eccessiva per lo scudetto del Napoli, dove i tifosi si possano lasciare andare più del dovuto spaventa da mesi sia il Comune che la Questura di Napoli.

In attesa di un piano generale per la viabilità, la prima mossa per tutelare i cittadini sarà quella di rendere agibili e disponibili i presidi medici più importanti: dal 29 aprile al 1 maggio saranno vietate sia la sosta che la fermata nei pressi dei principali ospedali della città.

La Gazzetta dello Sport rende pubblica la lista degli ospedali e dei punti medici che non devono diventare un parcheggio pubblico:

“ospedale del Mare, via Enrico Russo, 41 (Ponticelli); ospedale Cardarelli, via Cardarelli, 9; ospedale Pediatrico Santobono alla via Mario Fiore, 6; ospedale San Paolo, via Terracina, 219; ospedale dei Pellegrini, via Portamedina alla Pignasecca, 41; ospedale Cto, viale Colli Aminei, 21″.

Scrive sempre la Gazzetta:

“Le misure scattano dalle ore 10 di sabato 29 aprile alle ore 12 di lunedì 1° maggio 2023. La misura riguarda il divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta nel raggio di 300 metri dai presidi ospedalieri con pronto soccorso.”

ilnapolista © riproduzione riservata